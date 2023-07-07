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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією На Лиманському напрямку ворог намагався витіснити ЗСУ із займаних позицій неподалік Кармазинівки, на фронті відбулося 30 бойових зіткнень

На Лиманському напрямку ворог намагався витіснити ЗСУ із займаних позицій неподалік Кармазинівки, на фронті відбулося 30 бойових зіткнень

7 липня, 2023 п'ятниця
07:49
Війна з Росією Війна проти Росії ЗСУ

Упродовж 6 липня ЗСУ просувалися і закріплювалися на позиціях на трьох напрямках - Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському, натомість на Куп'янському продовжили тримати оборону 

Про це у ранковому зведенні 7 липня звітує Генштаб ЗСУ.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби там відбулось 30 бойових зіткнень.

У Генштабі уточнили, що 6 липня Росія випустила по Україні 11, а не 10 "калібрів"

За уточненою інформацією, протягом минулої доби РФ завдала ракетних ударів по Україні, застосувавши 11 крилатих ракет "Калібр", 7 з яких було знищено зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних сил, 3 ракети "Калібр" влучили по місту Львів та 1 ракета - по приватному будинку в Черкаській області. 

Внаслідок російських терористичних атак на Львів пошкоджено та зруйновано понад 35 будинків, більш ніж 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два вищих навчальних заклади освіти та інша цивільна інфраструктура. Є загиблі.

Крім того, ворог завдав 57 авіаційних ударів, 4 з яких - іранськими ударними БПЛА типу Shahed. Усі 4 дрони-камікадзе було знищено нашою ППО. Також окупанти здійснили 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, російська армія обстрілювала мирні населені пункти Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Сьогодні вночі, 7 липня, росіяни завдали чергового удару іранськими ударними БПЛА типу Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Гатища Харківської області. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема в районах Старі Вирки, Іскрисківщина, Катеринівка, Запсіля Сумської області та Чернещина, Одноробівка, Гоптівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону. 

Артилерійських і мінометних обстрілів армії РФ зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби, за підтримки авіації, росіяни робили спроби витіснити наші війська із займаних позицій в районі західніше Кармазинівки Луганської області, успіху не мав. 

Завдали авіаційних ударів біля Кармазинівки і Невського Луганської області та Тернів, Іванівки і Федорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Берестове, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, ЗСУ успішно відбили атаки росіян в районі населеного пункту Берхівка Донецької області.

Разом з тим, українські воїни продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. 

Ворог завдав авіаційного удару в районі Іванівського. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як 20 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Біла Гора та Диліївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Первомайського Донецької області. 

Противник завдав авіаударів в районах Новокалинового та Авдіївки Донецької області. Водночас здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Керамік, Желане, Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, під ворожими вогнем артилерії, захисники України відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. 

Ворог завдав авіаційного удару біля Красногорівки, здійснив обстріли понад 10 населених пунктів. Серед них Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Гостре, Мар'їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку вороже військо вело безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області. 

Завдало авіаційного удару біля Вугледара. Здійснило обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Благодатне, Вугледар, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування українських військ.

Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Велика Новосілка Донецкої області; Новодарівка, Червона Криниця, Новоданилівка Запорізької області та Зміївка, Дачі і Комишани Херсноської області. 

Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Єгорівка, Мала Токмачка Запорізької області; Марганецька громада Дніпропетровської області; Золота Балка, Садове, Антонівка, Приозерне Херсонської області та місто Херсон. 

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

ЗСУ уразили 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях й 3 станції РЕБ окупантів

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника та 1 - по зенітно-ракетному комплексу ворога.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 1 склад боєприпасів, 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 3 станції радіоелектронної боротьби окупантів.

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