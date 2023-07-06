Про це повідомляє у вечірньому зведенні 6 липня Генштаб ЗСУ.

Злочинні дії росіян на окупованих територіях

Росіяни продовжують порушення норм міжнародного гуманітарного права й надалі використовують дитячі заклади на тимчасово окупованих територіях для розміщення своїх військ, щоб використати цивільне населення в ролі живого щита.

За даними Генштабу, в селі Новопетрівка Бердянського району Запорізької області на території корпусу дитячого санаторію "Весна" російські військовослужбовці облаштували військову базу. На ній перебувають понад 800 російських військовослужбовців, а російська військова техніка розміщена безпосередньо близько до будинків місцевих жителів.

А в Чулаківці Херсонської області російські окупанти переобладнали під військову комендатуру базу відпочинку "Іва". Там проводять допити та катують патріотично налаштованих громадян України.

Сили оборони знищили склад боєприпасів та 3 станції радіоелектронної боротьби ворогів

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження ворогів. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння й військової техніки росіян. Також влучили у ворожий склад боєприпасів, шість артилерійських засобів на вогневих позиціях і 3 станції радіоелектронної боротьби ворога.

Рашисти завдали 41 авіаудару та здійснили 42 обстріли України за добу

Уночі проти 6 липня Російська Федерація завдала ракетних ударів по Україні, застосувавши 10 крилатих ракет "Калібр". Сім з них знищили зенітні ракетні підрозділи й авіація Повітряних сил, а ще 3 "калібри" влучили по Львову. Внаслідок терористичних атак загинули 5 мирних людей, а ще 40 отримали поранення різного ступеня важкості, пошкоджено та зруйновано понад три десятки будинків, 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші й інша цивільна інфраструктура.

Окрім того, цієї доби ворог завдав 41 авіаційного удару та здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і по населених пунктах. Зокрема, російська армія обстрілювала мирні населені пункти Херсонської та Харківської областей.

Ситуація на основних напрямках боротьби

Вороги зосередили зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби тут відбулося 20 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах. Також триває переміщення на територію Росії підрозділів ЗС РФ, що проходили підготовку на білоруських полігонах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках вороги цієї доби завдали авіаудару в районі Гатища Харківської області. Окрім того, протягом доби з мінометів та артилерії росіяни обстріляли понад 15 населених пунктів Сумщини та Харківщини.

На Куп’янському напрямку українські воїни тримають оборону. Водночас противник завдав артилерійських і мінометних обстрілів по низці сіл Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби за підтримки авіації росіяни намагалися витіснити Сили оборони України із займаних позицій у районі Білогорівки та Кармазинівки на Луганщині, проте без успіхів. Вороги обстрілювали населені пункти Луганщини та Донеччини на цьому напрямку з авіації та артилерії.

На Бахмутському напрямку українські захисники під щільним вогнем авіації та артилерії противника успішно відбили атаки в районах Іванівського та Білої Гори. Ворог завдав авіаційного удару поблизу Іванівського на Донеччині. Наші воїни продовжують наступ південніше та північніше від міста Бахмут і закріплюються на досягнутих рубежах. Від ворожих артилерійських обстрілів на цьому напрямку постраждали понад півтора десятка населених пунктів.

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Первомайського Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів у районах Новокалинового й Авдіївки, з артилерії обстріляв понад 10 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку під вогнем артилерії наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Окупанти завдали авіаудару в районі Красногорівки на Донеччині та обстріляли понад 10 населених пунктів.

На Шахтарському напрямку противник без успіхів наступав у районі Новомихайлівки на Донеччині. Завдав авіаційного удару біля Вугледара. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів.

На Запорізькому та Херсонському напрямках вороги зосередилися на тому, щоб не допустити просування українських військ. Росіяни обстріляли з артилерії понад 30 населених пунктів у Запорізькій та Херсонській областях. Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському й Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.