Голова ЛОВА Максим Козицький закликає поки не нехтувати повітряною тривогою - можливі нові удари.
Про те, що ракетна небезпека не минула також пишуть у ПС ЗСУ.
Про це повідомляє Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.
Сигнали про загрозу ворожих атак із повітря зазвучали спочатку у Запорізькій та Дніпропетровській областях. У цих регіонах, як розповіли військові, є небезпека застосування РФ ударних БПЛА. Через деякий час тривоги розширилися й інші регіони. Так, сигнали залунали у Миколаївській та Одеській областях. Тут уже йдеться про ракетну небезпеку.
"Південь – ракетна небезпека! Імовірні пуски крилатих ракет "Калібр"", - йдеться в оголошенні ПС.
Також військові закликають жителів зазначених областей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Незабаром тривогу також було оголошено у Кіровоградській області.
У місцевих пабліках та соцмережах почали з'являтися повідомлення про роботу протиповітряної оборони по цілях противника. Громадян просять дотримуватись правил "двох стін", залишатися в укриттях, а також не знімати та не викладати в інтернет роботу ППО.
У Повітряних силах згодом попередили про ракетну небезпеку у Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях.
Також сигнали про повітряну тривогу залунали й у столиці та області. У Київській МВА та ОВА закликають громадян терміново вирушати в укриття.
Близько 01:40 у ПС ЗСУ попередили про ракети, які ворог запустив у напрямку півночі України.
"Декілька ракет типу "Калібр" з Чорного моря прямують на північ!", - йдеться у повідомленні.
Фото: Мапа повітряних тривогБлизько другої години ночі повітряна тривога поширилась на всю Україну.
Голова ЛОВА Максим Козицький закликає поки не нехтувати повітряною тривогою - можливі нові удари.
Про те, що ракетна небезпека не минула також пишуть у ПС ЗСУ.
Очільник Львівської ОВА Максим Козицький спочатку повідомив, що декілька ворожих ракет рухаються в напрямку західних областей.
Згодом, після вибухів, він закликав зберігати інформаційну тишу і попередив про нові загрози.
О 02:29 у ПС ЗСУ повідомили, що на Львівщині працює ППО.
Про гучний звук вибуху у Львові повідомили кореспонденти Еспресо.