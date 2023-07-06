Про це повідомляє Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

Сигнали про загрозу ворожих атак із повітря зазвучали спочатку у Запорізькій та Дніпропетровській областях. У цих регіонах, як розповіли військові, є небезпека застосування РФ ударних БПЛА. Через деякий час тривоги розширилися й інші регіони. Так, сигнали залунали у Миколаївській та Одеській областях. Тут уже йдеться про ракетну небезпеку.

"Південь – ракетна небезпека! Імовірні пуски крилатих ракет "Калібр"", - йдеться в оголошенні ПС.

Також військові закликають жителів зазначених областей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Незабаром тривогу також було оголошено у Кіровоградській області.

У місцевих пабліках та соцмережах почали з'являтися повідомлення про роботу протиповітряної оборони по цілях противника. Громадян просять дотримуватись правил "двох стін", залишатися в укриттях, а також не знімати та не викладати в інтернет роботу ППО.

У Повітряних силах згодом попередили про ракетну небезпеку у Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях.

Також сигнали про повітряну тривогу залунали й у столиці та області. У Київській МВА та ОВА закликають громадян терміново вирушати в укриття.

Близько 01:40 у ПС ЗСУ попередили про ракети, які ворог запустив у напрямку півночі України.

"Декілька ракет типу "Калібр" з Чорного моря прямують на північ!", - йдеться у повідомленні.

Фото: Мапа повітряних тривог

Близько другої години ночі повітряна тривога поширилась на всю Україну.