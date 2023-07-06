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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: на Львівщині працює ППО. Текстова онлайн трансляція

6 липня, 2023 четвер
02:59
Новини повітряна тривога

У ніч на четвер, 6 липня, у більшості областей України оголошено повітряні тривоги були через загрозу застосування противником ударних дронів та ракет: на Львівщині працює ППО

Про це повідомляє Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

Сигнали про загрозу ворожих атак із повітря зазвучали спочатку у Запорізькій та Дніпропетровській областях. У цих регіонах, як розповіли військові, є небезпека застосування РФ ударних БПЛА. Через деякий час тривоги розширилися й інші регіони. Так, сигнали залунали у Миколаївській та Одеській областях. Тут уже йдеться про ракетну небезпеку.

"Південь – ракетна небезпека! Імовірні пуски крилатих ракет "Калібр"", - йдеться в оголошенні ПС.

Також військові закликають жителів зазначених областей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Незабаром тривогу також було оголошено у Кіровоградській області.

У місцевих пабліках та соцмережах почали з'являтися повідомлення про роботу протиповітряної оборони по цілях противника. Громадян просять дотримуватись правил "двох стін", залишатися в укриттях, а також не знімати та не викладати в інтернет роботу ППО.

У Повітряних силах згодом попередили про ракетну небезпеку у Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях.

Також сигнали про повітряну тривогу залунали й у столиці та області. У Київській МВА та ОВА закликають громадян терміново вирушати в укриття.

Близько 01:40 у ПС ЗСУ попередили про ракети, які ворог запустив у напрямку півночі України.

"Декілька ракет типу "Калібр" з Чорного моря прямують на північ!", - йдеться у повідомленні.

Карта повітрянипх тривог в ніч на 6 липня

Фото: Мапа повітряних тривог

Близько другої години ночі повітряна тривога поширилась на всю Україну.
 
Хронологія:
02:56
6 липня, 2023 четвер

Голова ЛОВА Максим Козицький закликає поки не нехтувати повітряною тривогою - можливі нові удари.

Про те, що ракетна небезпека не минула також пишуть у ПС ЗСУ.

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02:46
Близько 02:40 у Львові було чутно ще два вибухи, інформують кореспонденти "Еспресо".
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02:38

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький спочатку повідомив, що декілька ворожих ракет рухаються в напрямку західних областей.

Згодом, після вибухів, він закликав зберігати інформаційну тишу і попередив про нові загрози.

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02:31

О 02:29 у ПС ЗСУ повідомили, що на Львівщині працює ППО. 

Про гучний звук вибуху у Львові повідомили кореспонденти Еспресо.

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