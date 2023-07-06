Уночі Львів атакували "калібрами". ППО вдалось знищити 7 із 10 крилатих ракет
Російські окупанти вкотре вдарили по цивільних, випустивши 10 "калібрів". Українській ППО в ніч на 6 липня вдалось знищити лише 7 із 10 крилатих ракет
Про це 6 липня повідомили Повітряні сили оборони України.
"Близько 1-ї ночі противник завдав удару з акваторії Чорного моря. Із надводних носіїв та підводних човнів здійснено пуски крилатих ракет "Калібр". Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід", - повідомили в пресслужбі.
За словами начальниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталі Гуменюк, цієї ночі Росія задіяла щонайменше 6 ракетоносіїв із залпом у 36 ракет "Калібр". Три з яких надводні, ще три – підводні
"Я наголошую, що 2500 км - це відстань, яку може подолати "калібр", випущений з моря і він покриває фактично всю територію України", - зазначила вона.
Речниця наголосила, що наслідки атаки по Львову можуть бути як від влучання, так і від збиття ракет, уламків.
"З досвіду можемо зазначити, що такі наслідки можуть бути як від безпосереднього влучання, так і під час бойової роботи, коли над містом відбуваються збиття ракет, і уламки також можуть нашкодити. Тому ми завжди наголошуємо, що навіть якщо ви дуже вірите в нашу ППО, необхідно переходити в укриття обов'язково, в якій би частині України ви не знаходились", - повідомила Гуменюк.
- У ніч на 6 липня на Львівщині пролунало декілька вибухів. Унаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок, школа, гуртожитки й офіс в облцентрі, четверо людей загинуло, травмовані щонайменше дев'ятеро. Більше про нічну атаку читайте тут.
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