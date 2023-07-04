Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила в етері національного телемарафону.

"На південному фланзі довкола Бахмута в нас є просування. На північному - тривають бої. В самому Бахмуті ворогу важко пересуватись та неможливо вийти. На півдні маємо просування. Деталі згодом", - розповіла Маляр.

Водночас вона зауважила, що ворог наступає на Лиманському, Авдіївському та Мар‘їнському напрямках.

"Там дуже гаряче, але просунутись противник не може", - зазначила Маляр.

Вона додала, що на всіх напрямках Сили оборони інтенсивно нищать наступальні спроможності ворожої армії.

"Знищені пункти управління, особовий склад, техніка та озброєння - це все те, що планувалось використати проти нас, але вже не вийде", - підсумувала заступниця міністра оборони.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня Ганна Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ просунулися від 1 до 2 км на східних напрямках фронту. За час наступу на півдні ЗСУ звільнили 130 квадратних кілометрів. Цього ж дня Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що у рамках літньої кампанії контрнаступу Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вже звільнені ЗСУ населені пункти не були "головною подією" - це лише вступ до великого контрнаступу.

3 липня Ганна Маляр поінформувала, що за минулий тиждень українські військові звільнили близько 38 кв. км територій.