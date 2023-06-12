Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Контрнаступ ЗСУ Великий контрнаступ ЗСУ: як тривала підготовка та які від нього очікування
Ексклюзив

Великий контрнаступ ЗСУ: як тривала підготовка та які від нього очікування

Богдан Бачинський
12 червня, 2023 понедiлок
19:30
Контрнаступ ЗСУ ЗСУ, контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій, що тривають під Бахмутом та на Білгородщині

Українці почали думати, говорити та мріяти про "контрнаступ", а, отже,  про деокупацію південних та східних областей, наступного дня після звільнення Херсона – 11 листопада 2022 року. Підготовка до контрнаступу передбачала переозброєння ЗСУ на новітні натівські зразки наступальної зброї та бронетехніки. В першу чергу, нам були потрібні натівські танки, потім далекобійні ракети, і нарешті найкращі в світі винищувачі. Без цієї допомоги наш контрнаступ мав би невеликі шанси, адже в Росії в рази більше військової техніки радянського зразка, яка донедавна складала основу і в ЗСУ. Натомість на порядок краще натівське озброєння повинне якістю бити кількість. Наприкінці року головнокомандувач Валерій Залужний, звертаючись до союзників, заявив, що Україні потрібні 300 танків, 600-700 БМП та 500 гаубиць.
 

Танкова коаліція для наступу

20 січня в США відбулося 8-ме засідання у форматі Рамштайн, головною темою якого було надання Україні танків: німецьких Leopard 1 і 2 та американських Abrams, а також великої кількості бронемашин. Німеччина найбільше вагалась, чи передавати Україні свої танки Leopard, та поставила умову, що зробить це тільки тоді, коли США пообіцяють передати свої Abrams. Відтак ЗСУ отримають обидва види найбільш потужних натівських танків. Впродовж наступних зустрічей союзники домовились про створення танкової коаліції. До неї увійшли: США, Німеччина, Польща, Чехія, Франція, Нідерланди, Іспанія, Португалія,  Данія, Швеція, Норвегія та Фінляндія, Британія, Канада і навіть Марокко, яке пообіцяло 30 модернізованих Т-72. Всього коаліція пообіцяла передати не менше 290 танків. Окрім вже згаданих Leopard 1 і 2 та Abrams, британці віддали 28 своїх танків Challendger-2, Польща – 30 танків Twardy; Франція – 40 легких танків AMX 10 – RC, а Чехія і Словаччина по 90 і 30 модернізованих Т-72 відповідно.  Окрім того, наші найближчі сусіди – Польща, Чехія, Словаччина – стали певними логістичними хабами постачання озброєння, а також базами для його ремонту. В лютому довготривала епопея із передачею Україні танків закінчилася тим, що наші військові розпочали навчання на Leopard-2.

БМП Bradley

Фото: https://www.politico.com/

Не менш важливими для контрнаступу є бойові машини піхоти та інші бронемашини. Лідерами їх постачання стали США, які вже надали 50 БМП Bradley та пообіцяли найближчим часом доставити ще 50, а також Німеччина, яка віддала свої 40 БМП Marder, а також нам передали багато американських Stryker і шведських CV 90. Окрім того, Україна отримала 1100 бронетранспортерів, 925 машин із протимінним захистом, а також 1540 мобільних піхотних авто.

Поза тим, восени до України нарешті приїдуть американські Abrams та нова партія Bradley, які візьмуть участь у наступній фазі контрнаступу.

Порівняння західної броні та російської

Німецькі Leopard мають велику перевагу над найкращими російськими Т-72, в першу чергу, у дальності стрільби. Якщо рекорд влучання у Т-72 – це 2,1 км, а в середньому вони потрапляють у ціль із 1600 метрів, то Leopard 2 влучають у ворога на віддалі 5 км. Окрім того, у Leopardів снаряд набагато потужніший за рахунок якісної вибухової суміші. Врешті, більш сучасніший Leopard-2 має кращі системи наведення,  кращі системи управління вогнем на ходу, тоді як в Т-72 стабілізація пострілу під час ходу вкрай проблематична.

Конкуренцію німецьким танкам у полюванні за радянськими, без сумнівів, складе БМП Bradley, яка має на озброєнні протитанкові ракети TOW. Про перевагу Bradley над найкращим зразком БМП-2 розповів "Еспресо" військовий експерт Петро Черник. За його словами, гармата американської машини у комплектації зі снарядом М791 за 2,5 км  може перетворити БМП-2 у решето. Натомість, щоб завдати шкоди Bradley, російська бронемашина повинна наблизитися до нього хоча б на кілометрову відстань. Bradley може перезаряджатися на місці, натомість БМП-2 повинна відійти з лінії фронту для перезарядки. Гармата БМП має боєкомплект з 500 пострілів, у гармати M242 Bushmaster (у Bradley) – 900. Крім того, є чимало протитанкового озброєння, а БМП-2 практично такого немає.

Західна бронетехніка є суттєво важчою та має кращий захист для солдат, а тому вона значно краще підходить для контрнаступу і прориву ліній захисту.

танк Leopard 2A6

Фото: gettyimages


Навчання військових ЗСУ

Контрнаступ гостро потребував додаткової кількості військових, які б могли опанувати західними зразками техніки, вивчити нові тактики ведення бою та замінити на фронті бригади, які без відпочинку вже тривалий час обороняють Батьківщину.

Для підтримки військових Міністерство внутрішніх справ оголосило про створення 9 штурмових бригад "Гвардїі наступу", більшість з яких входитимуть до складу Нацгвардії України. У травні 8 бригад були повністю сформовані, а 9-та перебуває в процесі укомплектування. Загалом до "Гвардії…" подали заявки понад 40 тис. добровольців. До широко розрекламованої "Гвардії наступу", здебільшого, входять діючі військові, які часто зараз несуть службу на фронті.

Інші бригади ЗСУ готує із новобранців, які ще не воювали. Втім, скільки бригад підготували на цей час  для контрнаступу тримається в таємниці. За опосередкованими даними, експерти вказують на те, що ЗСУ зростуть на не менше, ніж на 20 нових бригад. Частина військових та експертів вказують на те, що рішення укомплектувати нові бригади виключно "не стріляними" бійцями може бути помилковим. Однак в Генштабі переконані у правильності свого задуму.

Тільки у Британії в 2023 році навчання пройдуть близько 19 тисяч українських військових. Проводити навчання базової підготовки за програмою INTERFLEX для українських новобранців зголосилися 26 країн, серед перших були США, Німеччина, Канада, Данія, Фінляндія, Швеція, Норвегія, Нова Зеландія, Литва, Нідерланди та Австралія.

У 2022 році, навчання закордоном пройшли понад 20 тис. військових. "50% тих, хто повертається з тренування за кордоном, стрільцями йдуть знову в бій. Решта особового складу набувають знань, умінь і навичок з більш фаховою спеціалізацією: навідник-оператор, механік-водій, кулеметник тощо", - розповідають в Генштабі.

Спільна закупівля снарядів

З початку війни російська артилерія переважала українську у кілька разів, як за кількістю самого озброєння, так і за кількістю снарядів. Так, якщо ЗС РФ в день могли здійснювати 50-60 пострілів, то ЗСУ тільки в кращі дні тільки 5-7 тис. пострілів. Утім, вже під час битви за Бахмут, де була сконцентрована найбільша артилерійська група росіян, кількість їхніх щоденних артпострілів почала різко падати до 10-15 тис. в день. В цей час і українську артилерію почав турбувати "снарядний голод". Тому для забезпечення контрнаступу потрібно було вирішити питання із безперебійним постанням снарядів для забезпечення щоденного вогневого ураження в 5 тис. пострілів. Тому ЄС у березні прийняв рішення перелаштувати військові виробничі потужності так, щоб надати ЗСУ 1 млн. снарядів до кінця року. В першу чергу, мова йде про 155мм снаряди натівського зразку, серед іншого, і таких високоточних, як Copperhead та Excalibur. У травні ЄС погодив схему спільних закупівель снарядів, а також поступового нарощування їхнього виробництва.

ракета ATACMS

Фото: gettyimages


Що ще бракує для контрнаступу?

Після налагодження роботи "танкової коаліції" та відновлення ракетного тероризму, з метою руйнування енергетичної системи України, Володимир Зеленський знову звернувся до союзників із проханням надати далекобійні ракети, які б могли стримати росіян. В першу чергу президент України звертався до США, розраховуючи на ATACMS. Втім поки штати вагались зі своїм рішенням, у травні Велика Британія прийняла рішення надати ЗСУ одні з найкращих в світі ракет – Storm Shadow із дальністю до 300 км. та неймовірними показниками щодо складності перехоплення. Емманюель Макрон наступним зголосився дати необхідні ракети. За словами військового експерта, керівника Defence Express Сергія Згурця, поява на полі бою Storm Shadow повністю змінює ситуацію, високоточніші, ніж ATACMS, вони будуть використовуватися для знищення чутливих і важливих цілей. Військовий експерт Владислав Селезньов розповів, що далекобійні ракети, які союзники передають Україні, дозволять зруйнувати логістику російських окупаційних військ. Водночас, виходячи з того, що за місяць британські ракети до сих пір не полетіли у ціль №1 – Кримський міст, вочевидь, тут ЗСУ не обійдуться без ATACMS, які мають більш руйнівні властивості.  

F-16

Фото: gettyimages


Коаліція винищувачів F-16

В травні в рамках 12-го Рамштайну союзники врешті погодили надання Україні винищувачів 4-го покоління, зокрема F-16. Як і з танками, ціла низка країн зголосилися віддати ЗСУ свої винищувачі та провести навчання пілотів. До "крилатої коаліції" спочатку увійшли Велика Британія, Нідерланди і Франція, а потім доєдналися США, Данія, Бельгія і Португалія. Спочатку говорилося про те, що для навчання пілотів, а також обслуговуючого персоналу для винищувачів потрібно ледь не рік, однак згодом ці терміни скоротилися до 4-6 місяців. Військовий експерт Петро Черник схильний вважати, що F-16 ще встигнуть взяти участь в осінньому контрнаступі у вересні. Врешті, останньою до коаліції приєдналася Австралія, яка запропонувала віддати Україні свої F-18 Hornet.    

Коли почнеться контрнаступ і скільки він триватиме?

Від початку на контрнаступ очікували у березні, коли до України прибудуть танки, а погода у південно-східній Україні дозволить їх використовувати. Однак наприкінці березня Володимир Зеленський  заявив, що запланований на весну контрнаступ не може розпочатися через недостатність зброї, а 11 травня він повторив, що ЗСУ потребують ще більше часу для підготовки. 3 червня президент України врешті заявив: Україна готова почати контрнаступ. Фактично наступного дня розпочалися активні бойові дії, які можна назвати першою фазою наступу – розвідка боєм. Військовий аналітик Сергій Згурець переконаний, що контрнаступ буде довготривалим, а вирішальні бої відбудуться восени.

Де відбувається контрнаступ і яким він буде?

Очевидно, що очікуванням українців від контрнаступу є звільнення всіх територій України та вихід на державний кордон 1991 року ще цього року. Втім, контрнаступ не може відбуватися одночасно по всьому фронту, а тому деокупація відбуватиметься поетапно. Перед початком першої фази наступу ЗСУ в експертному середовищі точилися дискусії про те, де буде зосереджений головний удар наших військ: на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі чи Херсонщині. Втім, керівник ГУР Кирило Буданов підказав із напрямком контрнаступу, заявивши, що Крим буде звільнений цього року швидше за Донецьк. 

карта Білгород 11.06.23

Фото: Еспресо


Однак несподівано для всіх контрнаступ розпочався у Бєлгородській області, де Російський добровольчий корпус 22 травня розпочав свій тритижневий двохсоткілометровий рейд південно-західними та південними прикордонними районами Бєлгородщини. В ході рейду відбулися низка успішних боїв, РДК захопили в полон одного підполковника, а ще кілька військових середньої офіцерської ланки були ліквідовані. Окрім того, ополченцям вдалося створити загрозу для логістичного хабу в Уразово, через який окупанти постачали боєприпаси та поповнення на Луганщину. Рейд РДК зумів суттєво сполошити російське суспільство, а також відволікти на себе частину окупаційних військ.

Карта бойових дій_0606

Одночасно з цим, Storm Shadow, Patriot та інша новітня зброя інтенсивно займалась підготовкою поля бою, знищуючи військові склади, командні пункти, а головне - ворожу артилерію, ППО та безпілотники. У травні ЗСУ знищили рекордну кількість артсистем – 553, що майже у двічі перевищує попередній рекорд під час контрнаступу на Херсонщині. Окрім того, абсолютним рекордом стала ліквідація 645 дронів та 38 комплексів протиповітряної оборони. Усі ці дії дозволили нашим контрнаступальним бригадам почуватися впевненіше. У червні рівень знищення артилерії та ППО збільшився в 3 рази від середньорічного.

Бахмут. Карта. 2/06/23

Разом з тим, ситуація під Бахмутом в третій декаді травня перевернулася з ніг на голову, ЗСУ перестали відступати, закріпившись на південно-західних околицях міста-фортеці, та почали контрнаступ на північ та південь від міста. За кілька тижнів контрнаступу вдалося повністю зупинити просування "вагнерівців" та змусити їх піти із міста. На заміну їм прийшли ЗС РФ, які втратили ініціативу та продовжують втрачати панівні висоти довкола міста. Основні бої ведуться за висоти в районі Кліщіївки на південь від Бахмута та Берхівки на півночі. Як відзначає керівник Defence Express Сергій Згурець, Бахмут перетворився у пастку для ворога, з якої він не може втекти, але й не може наступати, і тому буде в ній знищений нашим артилерійським вогнем.

Врешті 4 червня ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох ділянках Запоріжжя і Донеччини, вздовж 200 км лінії фронті від Василівки до Вугледара. За прогнозами Сергія Згурця очікуваний контрнаступ України не буде подібним до тих, які були на Херсонщині та Харківщині. Адже цього разу ворог провів ретельну підготовку та збудував 3 оборонні лінії вздовж всього південного фронту, а також потужно укріпив низку ключових міст.

Очікування від контрнаступу

Найоптимістичніші прогнози контрнаступу висловив міністр оборони Великої Британії та один із претендентів на посаду генсека НАТО Бен Воллес. Він припустив, що Україна може повернути Крим до кінця року. Його оптимізм розділяє і Кирило Буданов. Натомість західна преса розглядає 3 ймовірні сценарії: успішний – це вихід до побережжя Чорного моря та крах російської армії, другий передбачає не таке успішне просування ЗСУ, обмеженіші російські втрати та можливість окупантів продовжувати війну. Згідно з третім сценарієм, контрнаступ провалиться.

У випадку успіху держсекретар США Ентоні Блінкен, впевнений, що Україна зможе провести переговори на своїх умовах. З іншого боку, Захід готується реалізовувати більш довготерміновий сценарій, зокрема, надання гарантій безпеки та військової підтримки, яка рано чи пізно приведе до перемоги над агресором. 

Україна
Росія
Запоріжжя
Крим
Володимир Зеленський
Луганщина
ЗСУ
Війна з Росією
Донеччина
окупанти
НАТО
Військові новини
допомога Україні
зброя для України
наступ ЗСУ
Читайте також:
11 червня, 2023 неділя
Поблизу Мелітополя партизани підірвали залізничний міст, - офіцер ЗСУ Штефан
Олександр Лукашенко
10 червня, 2023 субота
Навіть вже і Лукашенко знає, куди будуть летіти американські "томагавки" у разі відповіді НАТО на застосування РФ ядерної зброї, - польський політик Чех
легіон "Свобода Росії"
11 червня, 2023 неділя
Режим Путіна як ракова пухлина. У Легіоні "Свобода Росії" заявили, що планують відвоювати всю РФ
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.8
    Купівля 36.8
    Продаж 37.36
  • EUR
    Купівля 39.69
    Продаж 40.51
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
12 червня
19:40
На фото людина, що працює за комп'ютером
Під час НМТ зафіксували намагання обдурити систему. Доступ до платформи стороннім обмежать
19:39
вертоліт Алігатор
Сили оборони знищили ворожий "Алігатор": він став 300-м гелікоптером, що РФ втратила в Україні
19:38
Live
Маттіас Гінтер та Артем Довбик (праворуч), Німеччина - Україна
Німеччина - Україна 1:2: онлайн-трансляція першого матчу збірної під керівництвом Реброва
19:03
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
18:59
Росія щодня продукує нові фейки
У Новій Зеландії працівник телерадіокомпанії дописував проросійську пропаганду до новин про війну в Україні
18:58
Ексклюзив
Корабельний район Херсона
В Херсоні повністю затоплені 18 свердловин, звідки качали воду, - ексзаступник мера Головня
18:58
Частина, яка, схоже, була зроблена в Китаї в січні, була в іранському безпілотнику
Китай постачає Ірану деталі для виробництва дронів, які потім відправляють до РФ, - WSJ
18:24
Данія
Данія відправить артснарядів на $36 млн для допомоги в українському контрнаступі
18:20
Ексклюзив
Каховська ГЕС
Відновлення Каховської ГЕС перетвориться на ще одну катастрофу, - гідроархеолог Остапенко
18:05
TVORCHI та The Hardkiss презентували кліп на спільну пісню "Мрійники"
18:04
OPINION
Юрій Богданов
Контрнаступ: перегріті очікування - не проблема ЗСУ
17:57
Оновлено
Росіяни вдарили по Оріхову на Запоріжжі: одна людина загинула, одну поранено
17:53
Оновлено
крилата ракта "Калібр"
Росіяни вивели в Чорне море ракетоносій із 8 "калібрами"
17:46
росія хакер
У Швейцарії російські хакери атакували держсайти
17:42
Ексклюзив
ЗАЕС
Аварія на ЗАЕС може торкнутися 40 країн світу й 1 млрд людей, - ексголова Державної інспекції ядерного регулювання України Плачков
17:32
У Києві з'явиться зупинка-укриття, надрукована на 3D-принтері
17:27
Ексклюзив
Соломія Бобровська
"Може обернутися проблемою": нардепка Бобровська про передачу Угорщині українських полонених з РФ
17:18
Печиво Mondelez International Oreo
Скандинавські країни бойкотують виробника Oreo через його бізнес у Росії
17:06
вибух
У Мелітополі підірвали ворожий тепловоз, яким росіяни перевозили пальне на фронт, - мер
17:01
Обмін полоненими
Від початку повномасштабного вторгнення РФ з полону повернули 2526 українців та українок 
16:54
СБУ проводить обшуки
СБУ повідомила про підозру окупанту, який стріляв по українських полонених за відмову говорити російською
16:50
У комп'ютерній грі Cyberpunk 2077 з'явиться українська локалізація
16:39
Ексклюзив
Каховська ГЕС
Окупанти з дахів підтоплених будинків лівобережної Херсонщини обстрілюють людей, які намагаються вибратися з водної пастки, - Хлань
16:38
Партнерський матеріал
FAVBET
FAVBET передав 5 млн грн UNITED 24 та долучився до ліквідації наслідків катастрофи на Херсонщині 
16:05
OPINION
Павло Клімкін
Терактом на Каховській ГЕС Росія пробує викинути Україну із зернового ринку
16:04
Рафаель Гроссі
Очільник МАГАТЕ Гроссі прямує в Україну: оцінить ситуацію на ЗАЕС і представить програму допомоги
16:03
Український YouTube-проєкт "Фантастичні talks" отримав нагороду на фестивалі "Єврокон" у Швеції
15:57
голова Київської ОВА Олександр Павлюк
Росіяни підірвали Каховську ГЕС, аби перекинути частину військ на Запорізький напрямок, - заступник міністра оборони Павлюк
15:50
Ексклюзив
Київська ГЕС
Київську ГЕС ззовні дуже складно зруйнувати, - перший заступник голови КМДА
15:32
Під Броварами працівниця правоохоронних органів на смерть збила військового. Відкрито провадження
15:31
Animafest Zagreb
На Всесвітньому фестивалі анімаційних фільмів перемогла стрічка, фінансована урядом Росії: організатори приховали це
15:19
Ексклюзив
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
РФ може вдатись до підриву ЗАЕС, щоб зупинити наступ ЗСУ, - генерал-майор СБУ Ягун
15:13
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про встановлення 8 травня Днем пам'яті і перемоги над нацизмом
15:10
Каховська ГЕС, підтоплення
Підрив Каховської ГЕС: кількість загиблих зросла до 10 людей, зниклих безвісти - до 42
15:05
російський танк
Екснардепу та керівникам концерну, які постачали продукцію ВПК РФ, обрано запобіжний захід без права внесення застави
14:57
Ексклюзив
санкції проти рф
11-й пакет санкцій уже б'є по інтересах окремих країн ЄС, - політексперт Вігірінський
14:48
береговий ракетний комплекс "Бал"
РФ передислокувала берегові ракетні комплекси "Бал" у Брянську область: Спротив попереджає про можливі обстріли
14:44
У міноборони Німеччини не володіють інформацією про нібито знищені росіянами "леопарди"
14:31
Україна та Молдова побудують прикордонний міст через Дністер
Україна та Молдова побудують прикордонний міст через Дністер
14:15
SpaceX вивела на орбіту 53 супутники Starlink
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV