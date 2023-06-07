Найперше на чому хотів би він наголосити, що терплячість – це філософія нашої перемоги.

Режим тиші є фундаментальним явищем будь-якої серйозної операції

Від яких чинників залежить контрнаступ, де та як він почнеться

Це дуже особливі питання. Я можу відповісти на першу частину вірогідно – контрнаступ залежить від накопичення сил і засобів. Цей процес триває. А от деталізувати де, на яких напрямках та в яких часових межах – це дати противнику готову розвідувальну інформацію. Навіть якщо ми б говорили гіпотетично чи аналізували наявну інформацію. Режим тиші є фундаментальним явищем будь-якої серйозної операції.

Справжній митець війни той, хто зуміє обманути противника і завдавати неочікуваного удару

Як у контрнаступальних діях нам допоможе західна зброя

Дуже допоможе. Людина повинна чимось воювати, противник же озброєний і має всі класи техніки – починаючи від стрілецької зброї, закінчуючи авіацією.

Західна техніка якісніша у всіх сенсах. Візьмімо до прикладу БМП-2 Російської Федерації та М2 Bradley. Bradley програє лише в одному, у вазі: БМП-2 важить у межах 13,5 тонн, а Bradley від 25 тонн. По інших показниках БМП не витримує жодної конкуренції. Гармата БМП має 500 пострілів боєкомплект, у гармати M242 Bushmaster (у Bradley) – 900. Крім того, є чимало протитанкового озброєння, а БМП-2 практично такого немає. Ще важливий механізм перезаряджання: у російської БМП є проблеми з тим, що після відстрілу боєкомплекту вона має піти з передової для перезарядження, а в Bradley перезарядження можна зробити на місці. До цього ж гармата американської машини у комплектації зі снарядом М791 за 2,5 км може перетворити БМП-2 у решето. Російська бронемашина, аби завдати Bradley шкоди має наблизитися хоча б на кілометрову відстань, а то й ближче. Те саме стосується броні. І це далеко не всі переваги.

Так можна пройтися по кожному класу техніки. Найголовніший висновок дуже простий: метафорично уявімо, що у перегонах беруть участь авто Волга російського виробництва та Мерседес. Як думаєте, який автомобіль виграє? От і все, що треба розуміти про західну зброю та її переваги відносно російської.

Є ймовірність, що авіація F-16 долучиться до контрнаступальних дій

Чи можемо у такому випадку очікувати під час нашого контрнаступу винищувачі F-16?

На мій погляд, є така висока ймовірність. З огляду на те, що українці показали високоінтелектуальну якість засвоєння техніки – МІМ-104 Patriot вважаються дуже складними машинами, яку наші військові засвоїли мега швидко. Ніхто не думав, що ми зможемо завдяки їм збити гіперзвукові ракети, а ми виграли поєдинок з рахунком 6:0 на нашу користь. Це великий успіх саме інтелекту.

Я думаю, що так само українці зможуть і засвоїти авіаційні комплекси у режимі від 3 до 4 місяців. Якщо зараз червень і сказали, що навчання на F-16 вже почалися (а я вважаю, що ще раніше почалися), то на осінь, коли з’являться перші машини, а погода ще буде сухою, є ймовірність, що авіація долучиться до контрнаступальних дій. Тут важливо пам’ятати головне: війна – це шлях обману. Справжній митець війни той, хто зуміє обманути противника і завдавати неочікуваного удару.

Рівень фахової підготовки є дуже важливим. І тут ми кратно переважаємо противника

Чи залучені до військових операцій військові, які проходили навчання у країнах-партнерах?

100% так. Взагалі те, що стосується підготовки нашого війська західними союзниками є безпрецедентним явищем в історії. Західні інструкторські школи пройшли десятки тисяч наших захисників. Вони всі вже якісно перерозподілені, екіпіровані та чекають свого застосування, а якісь і вже застосовуються. Пам’ятаємо, що рівень фахової підготовки є дуже важливим. І тут ми кратно переважаємо противника, але чисельність з боку ворога ще ніхто не скасовував.