F-16 встигнуть взяти участь в контрнаступі ЗСУ, – військовий експерт Черник
Від чого залежить контрнаступ ЗСУ та як йому допоможе західна зброя, коли на фронті будуть F16, розповів "Еспресо" військовий експерт Петро Черник
Найперше на чому хотів би він наголосити, що терплячість – це філософія нашої перемоги.
Режим тиші є фундаментальним явищем будь-якої серйозної операції
Від яких чинників залежить контрнаступ, де та як він почнеться
Це дуже особливі питання. Я можу відповісти на першу частину вірогідно – контрнаступ залежить від накопичення сил і засобів. Цей процес триває. А от деталізувати де, на яких напрямках та в яких часових межах – це дати противнику готову розвідувальну інформацію. Навіть якщо ми б говорили гіпотетично чи аналізували наявну інформацію. Режим тиші є фундаментальним явищем будь-якої серйозної операції.
Справжній митець війни той, хто зуміє обманути противника і завдавати неочікуваного удару
Як у контрнаступальних діях нам допоможе західна зброя
Дуже допоможе. Людина повинна чимось воювати, противник же озброєний і має всі класи техніки – починаючи від стрілецької зброї, закінчуючи авіацією.
Західна техніка якісніша у всіх сенсах. Візьмімо до прикладу БМП-2 Російської Федерації та М2 Bradley. Bradley програє лише в одному, у вазі: БМП-2 важить у межах 13,5 тонн, а Bradley від 25 тонн. По інших показниках БМП не витримує жодної конкуренції. Гармата БМП має 500 пострілів боєкомплект, у гармати M242 Bushmaster (у Bradley) – 900. Крім того, є чимало протитанкового озброєння, а БМП-2 практично такого немає. Ще важливий механізм перезаряджання: у російської БМП є проблеми з тим, що після відстрілу боєкомплекту вона має піти з передової для перезарядження, а в Bradley перезарядження можна зробити на місці. До цього ж гармата американської машини у комплектації зі снарядом М791 за 2,5 км може перетворити БМП-2 у решето. Російська бронемашина, аби завдати Bradley шкоди має наблизитися хоча б на кілометрову відстань, а то й ближче. Те саме стосується броні. І це далеко не всі переваги.
Так можна пройтися по кожному класу техніки. Найголовніший висновок дуже простий: метафорично уявімо, що у перегонах беруть участь авто Волга російського виробництва та Мерседес. Як думаєте, який автомобіль виграє? От і все, що треба розуміти про західну зброю та її переваги відносно російської.
Є ймовірність, що авіація F-16 долучиться до контрнаступальних дій
Чи можемо у такому випадку очікувати під час нашого контрнаступу винищувачі F-16?
На мій погляд, є така висока ймовірність. З огляду на те, що українці показали високоінтелектуальну якість засвоєння техніки – МІМ-104 Patriot вважаються дуже складними машинами, яку наші військові засвоїли мега швидко. Ніхто не думав, що ми зможемо завдяки їм збити гіперзвукові ракети, а ми виграли поєдинок з рахунком 6:0 на нашу користь. Це великий успіх саме інтелекту.
Я думаю, що так само українці зможуть і засвоїти авіаційні комплекси у режимі від 3 до 4 місяців. Якщо зараз червень і сказали, що навчання на F-16 вже почалися (а я вважаю, що ще раніше почалися), то на осінь, коли з’являться перші машини, а погода ще буде сухою, є ймовірність, що авіація долучиться до контрнаступальних дій. Тут важливо пам’ятати головне: війна – це шлях обману. Справжній митець війни той, хто зуміє обманути противника і завдавати неочікуваного удару.
Рівень фахової підготовки є дуже важливим. І тут ми кратно переважаємо противника
Чи залучені до військових операцій військові, які проходили навчання у країнах-партнерах?
100% так. Взагалі те, що стосується підготовки нашого війська західними союзниками є безпрецедентним явищем в історії. Західні інструкторські школи пройшли десятки тисяч наших захисників. Вони всі вже якісно перерозподілені, екіпіровані та чекають свого застосування, а якісь і вже застосовуються. Пам’ятаємо, що рівень фахової підготовки є дуже важливим. І тут ми кратно переважаємо противника, але чисельність з боку ворога ще ніхто не скасовував.
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