Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.

На переконання президента, ЗСУ готові до контрнаступу, але армії все ще потрібні "деякі речі", зокрема броньована техніка, яка "надходить партіями".

"З тим, що ми вже маємо, ми можемо йти вперед і, я думаю, досягти успіху. Але ми втратимо багато людей. Я вважаю, що це неприйнятно. Тому нам потрібно почекати. Нам усе одно потрібно трохи більше часу", - заявив Зеленський.