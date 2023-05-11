Зеленський заявив, що ЗСУ потребують більше часу на підготовку до контрнаступу
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Силам оборони потрібно більше часу, аби розпочати контрнаступ. Необхідна зброя надходить партіями
Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.
На переконання президента, ЗСУ готові до контрнаступу, але армії все ще потрібні "деякі речі", зокрема броньована техніка, яка "надходить партіями".
"З тим, що ми вже маємо, ми можемо йти вперед і, я думаю, досягти успіху. Але ми втратимо багато людей. Я вважаю, що це неприйнятно. Тому нам потрібно почекати. Нам усе одно потрібно трохи більше часу", - заявив Зеленський.
- У квітні заступниця міністра оборони Ганна Маляр казала, що ЗСУ вже ведуть контрнаступальні дії на сході України.
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