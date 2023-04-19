У Міноборони заявили, що контрнаступальні дії ЗСУ вже відбуваються на сході
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що контрнаступ – це величезний комплекс різних дій, нині ЗСУ вже атакують ворога на сході
Про це інформує в ефірі телемарафону Ганна Маляр.
"Важливо розуміти, що не буде такого дня, коли ЗСУ скажуть: завтра починаємо контрнаступ тому, що це не можливо в умовах війни, бо це секретна інформація", – каже заступниця міністра оборони.
Маляр просить українців не зводити контрнаступ лише до активних дій, адже йдеться про стратегічну мету – деокупувати усі наші території: "Ми націлені на звільнення території й ми націлені на зупинку ворога в його наступальних діях".
"Говорити вузько про контрнаступ – некоректно. Це величезний комплекс різних дій і заходів, які зараз здійснюють ЗСУ. Насамперед це підготовка людей до комплексу дій – як оборонних, так і наступальних. Вони включають підготовку техніки, людей, резервів, формування певної тактики – плани А, Б, В. Тому, що не може бути лише один варіант дій, бо ворог теж реагує на це", – наголошують у Міністерстві оборони.
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Рішення про наступ військовими приймається швидко, за дуже короткий термін, а не за місяць чи більше.
"План остаточно обирається таким чином, щоб ворог не зміг відреагувати. Ви повинні розуміти, що ЗСУ на сьогодні не готують щось одне в якомусь конкретному напрямку, а потрібно розуміти, що ЗСУ щодня готуються до повного звільнення наших територій, а не тільки контрнаступ", – розповіла Маляр.
Заступниця міністра пояснює, що ЗСУ щодня готуються до повного звільнення України, водночас це величезний комплекс заходів: "Наприклад, у Бахмуті, де в тому числі є активні штурмові дії наших військ. Постійно триває підготовка ЗСУ і різних дій оборонного й наступального характерів. Насправді контрнаступальні дії вже відбуваються і зараз на сході".
Маляр додала, що українські воїни доволі успішно діють на трьох напрямках – Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському, противник просуватися там не може.
- Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов напередодні повідомив, що Росія провалила зимово-весняний наступ і втратила атакувальний потенціал.
- Натомість секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Збройні Сили України почнуть контрнаступ тільки тоді, коли будуть повністю до цього готові та отримають усе, що обіцяли партнери.
- 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, у яких детально описано плани США та НАТО щодо підсилення української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон розпочав розслідування.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який перебуває з візитом у США, заявив, що Київ і Вашингтон зберігають єдність у питанні підготовки до контрнаступу, попри витік секретних документів.
- В Україні вважають, що витік даних Пентагону не вплине на перебіг війни з Росією. Деякі плани щодо контрнаступу американцям не розкривали.
- На основі аналізу документів Пентагону стало відомо, що "постачання озброєнь" від Заходу завершиться "весняним наступом", запланованим на 30 квітня 2023 року.
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