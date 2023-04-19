Про це інформує в ефірі телемарафону Ганна Маляр.

"Важливо розуміти, що не буде такого дня, коли ЗСУ скажуть: завтра починаємо контрнаступ тому, що це не можливо в умовах війни, бо це секретна інформація", – каже заступниця міністра оборони.

Маляр просить українців не зводити контрнаступ лише до активних дій, адже йдеться про стратегічну мету – деокупувати усі наші території: "Ми націлені на звільнення території й ми націлені на зупинку ворога в його наступальних діях".

"Говорити вузько про контрнаступ – некоректно. Це величезний комплекс різних дій і заходів, які зараз здійснюють ЗСУ. Насамперед це підготовка людей до комплексу дій – як оборонних, так і наступальних. Вони включають підготовку техніки, людей, резервів, формування певної тактики – плани А, Б, В. Тому, що не може бути лише один варіант дій, бо ворог теж реагує на це", – наголошують у Міністерстві оборони.

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Рішення про наступ військовими приймається швидко, за дуже короткий термін, а не за місяць чи більше.

"План остаточно обирається таким чином, щоб ворог не зміг відреагувати. Ви повинні розуміти, що ЗСУ на сьогодні не готують щось одне в якомусь конкретному напрямку, а потрібно розуміти, що ЗСУ щодня готуються до повного звільнення наших територій, а не тільки контрнаступ", – розповіла Маляр.

Заступниця міністра пояснює, що ЗСУ щодня готуються до повного звільнення України, водночас це величезний комплекс заходів: "Наприклад, у Бахмуті, де в тому числі є активні штурмові дії наших військ. Постійно триває підготовка ЗСУ і різних дій оборонного й наступального характерів. Насправді контрнаступальні дії вже відбуваються і зараз на сході".

Маляр додала, що українські воїни доволі успішно діють на трьох напрямках – Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському, противник просуватися там не може.