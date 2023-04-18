Росія провалила зимово-весняний наступ і втратила атакувальний потенціал, - Буданов
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що 31 березня поточного року провалилася чергова спроба російського наступу
Про це він сказав у інтерв'ю Radio NV.
"31 березня 2023 року провалилася чергова спроба російського наступу – так званого зимово-весняного. Ось офіційно я вам (кажу – ред.). 31 березня вони мали вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Знову-таки, це навіть не п'ята вже спроба, яка провалилася.
Наступального потенціалу для проведення стратегічної наступальної операції у Росії станом на зараз нема і найближчим часом не буде.
Росія перейшла до стратегічної оборонної операції. Їхнє завдання – це утримати захоплені наші території, зірвавши нашу наступальну операцію щодо їх звільнення".
- Нагадаємо, Буданов також заявив, що Росія перейшла до оборони у всіх районах, окрім Бахмута та Авдіївки.
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