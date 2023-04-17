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Війна з Росією: хроніка
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Росія перейшла до оборони у всіх районах, окрім Бахмута та Авдіївки, — Буданов

17 квітня, 2023 понедiлок
22:29
Війна з Росією російські танки, окупанти, оркі

Очільник ГУР Кирило Буданов розповів що в усіх районах, окрім Бахмута та Авдіївки, Росія перейшла до стратегічної оборонної операції, щоб утримати захоплені території

Про це він сказав у інтерв'ю Radio NV.

Він зазначив, що Бахмут росіяни намагаються захопити з червня минулого року, все ще безрезультатно.

"Виключенням є два райони. Перший — спроба захопити Бахмут. Треба теж відверто сказати, що Бахмут вони ось майже захоплюють, згідно з їхніми ж особистими заявами, з червня 2022 року. Скоро буде календарний рік. Там ситуація складна, але все ж таки Бахмут як стояв, так і стоїть. Друге — це спроба зробити напівохоплення Авдіївки з північного боку, там поряд знаходиться основний фронт Мар'їнки, в принципі спроба активних дій там", - пояснює Буданов.

  • Інститут вивчення війни: бойовиків Вагнера посилюють сучасними засобами для захоплення міста Бахмут Донецької області, попри напругу між російським міноборони й засновником ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним.
Авдіївка
ГУР
Бахмут
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