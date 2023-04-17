Росія перейшла до оборони у всіх районах, окрім Бахмута та Авдіївки, — Буданов

Про це він сказав у інтерв'ю Radio NV.

Він зазначив, що Бахмут росіяни намагаються захопити з червня минулого року, все ще безрезультатно.

"Виключенням є два райони. Перший — спроба захопити Бахмут. Треба теж відверто сказати, що Бахмут вони ось майже захоплюють, згідно з їхніми ж особистими заявами, з червня 2022 року. Скоро буде календарний рік. Там ситуація складна, але все ж таки Бахмут як стояв, так і стоїть. Друге — це спроба зробити напівохоплення Авдіївки з північного боку, там поряд знаходиться основний фронт Мар'їнки, в принципі спроба активних дій там", - пояснює Буданов.