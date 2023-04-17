Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Попри напругу з міноборони РФ, вагнерівців посилюють сучасними засобами для захоплення Бахмута, - ISW

Попри напругу з міноборони РФ, вагнерівців посилюють сучасними засобами для захоплення Бахмута, - ISW

17 квітня, 2023 понедiлок
06:10
Війна з Росією ЧВК «Вагнер»

Бойовиків Вагнера посилюють сучасними засобами для захоплення міста Бахмут Донецької області, попри напругу між російським міноборони й засновником ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, новина про перепризначення командувача повітряно-десантними військами Росії Михайла Теплінського свідчить про те, що міністерство оборони Росії прагне тісніше співпрацювати з групою Вагнера, щоб завершити захоплення Бахмута, попри очевидну напруженість у відносинах між Пригожиним і керівництвом міноборони.

Пригожин зменшив свої відверті нападки на міністерство оборони в останні дні, помітили експерти.

Своєю чергою російські військові блогери повідомляють, що сили Вагнера використовують танки Т-90 в Бахмуті, що свідчить про те, що російське керівництво виділило ПВК більш сучасні засоби для захоплення міста.

"Таким чином, повторне призначення Теплінського, ймовірно, також є спробою російського міноборони краще поставитися до співпраці з Вагнером для завершення завдання взяття Бахмута", - йдеться у звіті Інституту.

Читайте також: ЄС запровадив санкції проти ПВК Вагнера за участь у війні проти України

Проте російське військове командування, схоже, все більше перекладає відповідальність за наступальні операції в Україні на повітряно-десантні війська Росії.

Аналітики зауважили: малоймовірно, що Теплінському вдасться відновити попередній статус ПДВ як елітного підрозділу через значні втрати в Україні.

"Масштабні втрати раніше елітних підрозділів, які зараз доукомплектовуються погано навченим мобілізованим персоналом, ймовірно, матимуть довгостроковий вплив на боєздатність цих підрозділів, і заміна одного командира навряд чи зможе розв''язати проблему", – йдеться у звіті.

ISW припускає, що ПВК Вагнера намагається змусити мобілізованих російських військовослужбовців підписати контракти з Вагнером, можливо, намагаючись компенсувати втрати в Україні.

Читайте також: YouTube дозволяє публікацію відео, які рекламують ПВК Вагнера, - Sunday Times

Прикладом слугує те, що мобілізовані військовослужбовці з Московської та Івановської областей РФ у публічній скарзі, опублікованій 16 квітня, стверджують, що група Вагнера змусила 170 мобілізованих підписати контракти з нею.

Раніше російські джерела стверджували, що 100 мобілізованих в Луганській області зникли безвісти після того, як відмовились підписати контракт з вагнерівцями. Опубліковані пізніше кадри з геолокацією показують, як бойовики Пригожина затримують мобілізованих в Кадіївці, перед тим як доставити їх на підготовку.

"Міністерство оборони (МО) Росії може дозволити мобілізованому персоналу виконувати свої службові обов'язки, підписавши контракти з групою Вагнера, хоча статус мобілізованого персоналу, спочатку закріпленого за звичайними російськими частинами, які підписали контракти з Вагнером, незрозумілий", - додають експерти.

  • Раніше розвідка Британії повідомляла, що РФ активізувала наступ на Бахмут, долучені вагнерівці й десантники.
  • А речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий наголошував: Росія кинула до вагнерівців у Бахмут сили регулярної армії, але ЗСУ щодня декласують "елітних" десантників.
Росія
російська армія
Донеччина
Бахмут
Вагнергейт
Військові новини
Читайте також:
міна граната розтяжка заміновано
16 квітня, 2023 неділя
На столичній Троєщині чоловік кинув гранату у свою подругу, коли побачив її з іншим
Генерал Річард Берронс
15 квітня, 2023 субота
Ситуація як у 1940 році. Британський генерал порівняв події на фронті з календарем Другої світової
Верховна Рада
14 квітня, 2023 п'ятниця
Один народний депутат взяв у заручники сотні тисяч військових, заблокувавши повернення виплат у 30 тис. грн, - нардеп Гончаренко
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.19
  • EUR
    Купівля 40.77
    Продаж 41.62
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
17 квітня
05:48
ІДІЛ
Бойовиків ІДІЛ підозрюють у вбивстві 30 людей у Сирії
05:26
Бєлгород вибух
У Бєлгороді сталися пожежі на цивільних об'єктах: росЗМІ кажуть про перебої зі світлом
01:52
Антоніу Гутерреш
Генсек ООН закликав притягнути до відповідальності винних у загибелі його підлеглих у Судані
01:29
Чехія
У Празі проросійська партія провела антиурядову демонстрацію
00:41
Ворог завдав удару по Запорізькій області: пошкоджено дачні будинки й автівки
00:11
катастрофа літака МАУ в Ірані
В Ірані винесли вироки 10 військовослужбовцям у справі збиття літака МАУ
2023, неділя
16 квітня
23:26
Хорватія
Суд Хорватії відмовим п'ятьом чеченським біженцям у політичному притулку
22:41
Аналітика
Сергій Згурець
Італійські САУ M109L украй потрібні українським військовим. Колонка Сергія Згурця
22:37
зерно пшениці
Угорщина заявила, що не зупинятиме транзит українського зерна
21:56
youtube
YouTube дозволяє публікацію відео, які рекламують ПВК Вагнера, - Sunday Times
21:27
Маргрете II
Королева Данії Маргрете II відзначає 83-річчя
20:52
Луїс Інасіо Лула да Сілва
Президент Бразилії заявив, що причиною війни в Україні стали "рішення, прийняті двома країнами"
20:39
Казахстан
Комітет нацбезпеки Казахстану розслідує 10 кримінальних справ про участь казахстанців у війні в Україні
20:25
Луїс Інасіо Лула да Сілва
У Бразилії запропонували створити аналог G20, аби завершити війну в Україні
20:18
Пам'ятник Леніну в Москві
Цей день в історії: Ленін закликав забрати в України "джерела продовольства і паливо", козаки прийняли Конституцію Пилипа Орлика
20:14
Китай
Путін зустрівся у Москві з міністром оборони Китаю
20:07
OPINION
Андрій Бондар
"Памфір": притча про українську "пропащу силу"
19:57
Оновлено
Слов'янськ, ракетний удар, Донеччина, вибух
У Слов'янську завершили рятувальні роботи, відомо про 15 загиблих
19:25
Петро та Марина Порошенки на Великдень-2023
"У нас церква народна, а в них державна", - Порошенко про відмінність ПЦУ від РПЦ
19:11
Ан-124 "Руслан" компанії "Волга-Днепр"
Канада передасть Україні конфіскований у росіян Ан-124
19:04
Інтерв’ю
путін та шойгу
Путіну вигідна довгострокова війна, а США ні, - Піонтковський
19:03
Джозеф Байден
Байден привітав православних християн з Великоднем
18:58
окупанти оркі русня
Під час штурмів на Донеччині ворог активно використовує авіацію, - Генштаб
18:26
Колишнього індійського депутата Атіка Ахмеда застрелили під час прямого ефіру на телебаченні
18:02
OPINION
Микола Скиба
Вступна кампанія-2023 як національний психологічний тест
17:34
Зерно ячменя - Ілюстротавни фото
Услід за Угорщиною та Польщею Болгарія теж обмірковує відмову від українського зерна
17:15
Інтерв’ю
ЗСУ
Росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ на півдні, але не готові захищатися на Донбасі, - військовий експерт Грант
17:11
Оновлено
міна граната розтяжка заміновано
На столичній Троєщині чоловік кинув гранату у свою подругу, коли побачив її з іншим
16:50
школа, вчителька
До російського аналогу ЗНО включать питання про напад на Україну
16:04
OPINION
Агія Загребельська
"На столі" - майбутнє сторіччя
16:02
Міністр Альберто Пікетто Фратін
Залежність від Москви подолано домовленостями щодо африканського газу, - міністр енергетики Італії
15:52
Зерно
Одностороння торгівля держав-членів ЄС є неприйнятною: Єврокомісія про заборону імпортувати зерно з України
15:32
САУ M109L
Італія передала Україні десятки САУ M109L, деякі з них вже на фронті, - La Repubblica
15:31
Предстоятель УГКЦ Святослав на Великдень 2023 року
"Нехай воскреслий Христос буде секретом стійкості українського народу!", - глава УГКЦ Святослав
15:07
Олексій Резніков
Чого найбільше потребують ЗСУ: відповідь міністра оборони
14:50
Росіяни зруйнували психоневрологічний інтернат на Сумщині: поранено 70-річну пацієнтку, 167 людей без даху над головою
14:37
Ексклюзив
ядерна зброя рф ракета
Тактична ядерна зброя в Білорусі може стати останнім аргументом Путіна у війні з Україною, - білоруська журналістка Радіна
14:33
У Фінляндії запустили найбільший у Європі ядерний реактор
14:23
Олексій Резніков
Менше, ніж кількість загиблих від землетрусу в Туреччині: Резніков про втрати ЗСУ
14:17
У ніч перед Великоднем росіяни вдарили по храму в Нікополі: двоє людей поранені
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV