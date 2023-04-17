Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, новина про перепризначення командувача повітряно-десантними військами Росії Михайла Теплінського свідчить про те, що міністерство оборони Росії прагне тісніше співпрацювати з групою Вагнера, щоб завершити захоплення Бахмута, попри очевидну напруженість у відносинах між Пригожиним і керівництвом міноборони.

Пригожин зменшив свої відверті нападки на міністерство оборони в останні дні, помітили експерти.

Своєю чергою російські військові блогери повідомляють, що сили Вагнера використовують танки Т-90 в Бахмуті, що свідчить про те, що російське керівництво виділило ПВК більш сучасні засоби для захоплення міста.

"Таким чином, повторне призначення Теплінського, ймовірно, також є спробою російського міноборони краще поставитися до співпраці з Вагнером для завершення завдання взяття Бахмута", - йдеться у звіті Інституту.

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Проте російське військове командування, схоже, все більше перекладає відповідальність за наступальні операції в Україні на повітряно-десантні війська Росії.

Аналітики зауважили: малоймовірно, що Теплінському вдасться відновити попередній статус ПДВ як елітного підрозділу через значні втрати в Україні.

"Масштабні втрати раніше елітних підрозділів, які зараз доукомплектовуються погано навченим мобілізованим персоналом, ймовірно, матимуть довгостроковий вплив на боєздатність цих підрозділів, і заміна одного командира навряд чи зможе розв''язати проблему", – йдеться у звіті.

ISW припускає, що ПВК Вагнера намагається змусити мобілізованих російських військовослужбовців підписати контракти з Вагнером, можливо, намагаючись компенсувати втрати в Україні.

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Прикладом слугує те, що мобілізовані військовослужбовці з Московської та Івановської областей РФ у публічній скарзі, опублікованій 16 квітня, стверджують, що група Вагнера змусила 170 мобілізованих підписати контракти з нею.

Раніше російські джерела стверджували, що 100 мобілізованих в Луганській області зникли безвісти після того, як відмовились підписати контракт з вагнерівцями. Опубліковані пізніше кадри з геолокацією показують, як бойовики Пригожина затримують мобілізованих в Кадіївці, перед тим як доставити їх на підготовку.

"Міністерство оборони (МО) Росії може дозволити мобілізованому персоналу виконувати свої службові обов'язки, підписавши контракти з групою Вагнера, хоча статус мобілізованого персоналу, спочатку закріпленого за звичайними російськими частинами, які підписали контракти з Вагнером, незрозумілий", - додають експерти.