Про це інформує у телемарафоні речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Нині на Бахмутському напрямку в основному на боці Росії воюють вагнерівці.

"Вони (ПВК Вагнера, - ред.) надалі головна ударна сила тому, що тільки вони зараз спроможні під страхом смерті йти постійно в атаки", - наголосив Череватий.

Речник Східного угруповання військ додав, що сили ворога зазнають величезних втрат, а тому кинули у Бахмут сили регулярної армії.

"Вони змушені підсилюватися, так, як потік з в'язниць закінчився. І немає можливості особовий склад швидко навчити. Вони використовують підрозділи регулярного війська, в першу чергу повітряно-десантних військ Російської Федерації. Вони називають їх елітними, але наші воїни щодня декласують їхню елітність, вже не один раз робили це на різних напрямках", - каже спікер ЗСУ.

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Череватий зауважив, що РФ змушена використовувати своє регулярне військо, адже Приватна військова компанія Вагнера не справляється.

"Якщо вони ніяк не зможуть замістить цей особовий склад, то "славна історія" цього терористичного угрупування таки закінчиться у Бахмуті", - вважає військовий.