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Головна війна з Росією Росія кинула до вагнерівців у Бахмут сили регулярної армії, але ЗСУ щодня декласують "елітних" десантників, - Череватий

Росія кинула до вагнерівців у Бахмут сили регулярної армії, але ЗСУ щодня декласують "елітних" десантників, - Череватий

14 квітня, 2023 п'ятниця
10:36
війна з Росією Бахмут

Сили оборони України продовжують знищувати вагнерівців та так звані елітні війська Росії, які відправили на підсилення фронту в Бахмуті на Донеччині

Про це інформує у телемарафоні речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Нині на Бахмутському напрямку в основному на боці Росії воюють вагнерівці.

"Вони (ПВК Вагнера, - ред.) надалі головна ударна сила тому, що тільки вони зараз спроможні під страхом смерті йти постійно в атаки", - наголосив Череватий.

Речник Східного угруповання військ додав, що сили ворога зазнають величезних втрат, а тому кинули у Бахмут сили регулярної армії.

"Вони змушені підсилюватися, так, як потік з в'язниць закінчився. І немає можливості особовий склад швидко навчити. Вони використовують підрозділи регулярного війська, в першу чергу повітряно-десантних військ Російської Федерації. Вони називають їх елітними, але наші воїни щодня декласують їхню елітність, вже не один раз робили це на різних напрямках", - каже спікер ЗСУ.

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Череватий зауважив, що РФ змушена використовувати своє регулярне військо, адже Приватна військова компанія Вагнера не справляється.

"Якщо вони ніяк не зможуть замістить цей особовий склад, то "славна історія" цього терористичного угрупування таки закінчиться у Бахмуті", - вважає військовий. 

  • Напередодні командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що ситуація в Бахмуті на Донеччині залишається "складною, але контрольованою", російські військові перейшли до так званої "сирійської" тактики випаленої землі.
  • Російські війська перетворили частину Бахмута на сирійське місто Алеппо, яке було масштабно зруйноване внаслідок бомбардувань.  
  • аналітики вважають, що російське міноборони використовує найманців ПВК Вагнера для взяття Бахмута, аби звести до мінімуму втрати серед кадрової армії. 
  • У місті Бахмут Донецької області тривають жорстокі та найважчі зіткнення, армія Росії сконцентрувала найпрофесійніші підрозділи, але їм не вдається отримати повний контроль.  
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
окупанти
Бахмут
Вагнергейт
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