Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Ворог там концентрує не лише свої регулярні війська, там перебуває приватна армія Вагнера, яка великою мірою вже знищена збройними силами України. Ворог не полишає своєї мети – взяти Бахмут. На сьогодні там точаться запеклі бої. Там серйозна використовується артилерія і авіація з боку ворога. Частину районів міста ворог перетворив на Алеппо. Вони використовують тактику повного знищення, руйнації будівель, позицій", – розповіла вона в ефірі національного телемарафону.

Маляр наголошує – якби українські військові не обороняли Бахмут, противник просто би йшов вглиб території України.