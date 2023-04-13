У Бахмуті ворог сконцентрував найпрофесійніші підрозділи, але їм не вдається взяти місто під повний контроль, - Маляр
У місті Бахмут Донецької області тривають жорстокі та найважчі зіткнення, армія Росії сконцентрувала найпрофесійніші підрозділи, але їм не вдається отримати повний контроль
Про це інформує у Military Media Center заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"Там (у Бахмуті, - ред.) ворог сконцентрував основні свої зусилля і ми змушені так само докладати великих зусиль для того, щоб боронити ці рубежі", - каже Маляр.
Нині російські війська зазнають у Бахмуті втрати й попри це не зупиняються, прагнуть досягти цієї мети - взяти під контроль усе місто.
"Попри те, що у Бахмуті ворог сконцентрував найпрофесійніші свої підрозділи - це і "вагнерівці", і десантно-штурмові загони, і спецпризначенці - росіяни не можуть досягти там своєї цілі, тобто взяти під повний контроль Бахмут", - наголосила заступниця міністра оборони.
Маляр зауважила, що також запеклі протистояння бійців України з рашистами тривають у Мар’їнці, Авдіївці та на Лиманському напрямку.
"Попри складну ситуацію, українські воїни відчайдушно б’ються і не дають можливості ворогу просуватися та досягати цілей загарбницької війни", - додала військова.
- Напередодні командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що ситуація в Бахмуті на Донеччині залишається "складною, але контрольованою", російські військові перейшли до так званої "сирійської" тактики випаленої землі.
- Російські війська перетворили частину Бахмута на сирійське місто Алеппо, яке було масштабно зруйноване внаслідок бомбардувань.
- аналітики вважають, що російське міноборони використовує найманців ПВК Вагнера для взяття Бахмута, аби звести до мінімуму втрати серед кадрової армії.
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