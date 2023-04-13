Про це інформує у Military Media Center заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Там (у Бахмуті, - ред.) ворог сконцентрував основні свої зусилля і ми змушені так само докладати великих зусиль для того, щоб боронити ці рубежі", - каже Маляр.

Нині російські війська зазнають у Бахмуті втрати й попри це не зупиняються, прагнуть досягти цієї мети - взяти під контроль усе місто.

"Попри те, що у Бахмуті ворог сконцентрував найпрофесійніші свої підрозділи - це і "вагнерівці", і десантно-штурмові загони, і спецпризначенці - росіяни не можуть досягти там своєї цілі, тобто взяти під повний контроль Бахмут", - наголосила заступниця міністра оборони.

Маляр зауважила, що також запеклі протистояння бійців України з рашистами тривають у Мар’їнці, Авдіївці та на Лиманському напрямку.

"Попри складну ситуацію, українські воїни відчайдушно б’ються і не дають можливості ворогу просуватися та досягати цілей загарбницької війни", - додала військова.