Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

"Росія активізувала наступ на місто Бахмут Донецької області, оскільки сили міністерства оборони Росії та групи "Вагнера" покращили взаємодію", – йдеться в огляді.

Водночас українська оборона, за даними відомства, утримує західні райони міста, але протягом останніх 48 годин вони зазнали особливо інтенсивного артилерійського обстрілу з боку Росії.

"Штурмові групи Вагнера продовжують вести основний наступ через центр міста, в той час, як російські повітряно-десантні війська посилили деякі підрозділи Вагнера з північного та південного флангів операції", – повідомляють у Міноборони Британії.

Також, як зазначається, українські сили стикаються зі значними проблемами з поповненням запасів, але здійснюють планомірний відхід з позицій, які були змушені віддати.