РФ активізувала наступ на Бахмут, долучені вагнерівці й десантники, - розвідка Британії
Росія активізувала наступ на Бахмут завдяки покращенню взаємодії між Міноборони РФ і групою Вагнера
Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.
"Росія активізувала наступ на місто Бахмут Донецької області, оскільки сили міністерства оборони Росії та групи "Вагнера" покращили взаємодію", – йдеться в огляді.
Водночас українська оборона, за даними відомства, утримує західні райони міста, але протягом останніх 48 годин вони зазнали особливо інтенсивного артилерійського обстрілу з боку Росії.
"Штурмові групи Вагнера продовжують вести основний наступ через центр міста, в той час, як російські повітряно-десантні війська посилили деякі підрозділи Вагнера з північного та південного флангів операції", – повідомляють у Міноборони Британії.
Також, як зазначається, українські сили стикаються зі значними проблемами з поповненням запасів, але здійснюють планомірний відхід з позицій, які були змушені віддати.
- 11 квітня повідомлялося, що російські повітряно-десантні війська після значних втрат отримали озброєння, яке раніше не було офіційно пов'язане з ними.
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