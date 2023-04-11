Про це заявили в розвідці міністерства оборони Великої Британії.

Відомо, що станом на 3 квітня 2023 року російські ЗМІ повідомили про передачу термобаричних реактивних систем залпового вогню ТОС-1А російським повітряно-десантним військам (ВДВ).

Також зазначається, що високоруйнівні ТОС-1А, які РФ позначає як "важкий вогнемет", зазвичай використовуються російськими спеціалізованими військами хімічного, біологічного та радіологічного захисту в Україні, і раніше не були офіційно пов'язані з ВДВ.

"Передача, ймовірно, вказує на майбутню роль ВДВ у наступальних операціях в Україні. Ймовірно, це частина зусиль з відновлення ВДВ після того, як вони зазнали великих втрат за перші дев'ять місяців війни", - вважають в британській розвідці.