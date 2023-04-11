РФ намагається відновити роль своїх десантників у наступальних операціях, - британська розвідка
Російські повітряно-десантні війська після значних втрат отримали озброєння, яке раніше не було офіційно пов'язане з ними
Про це заявили в розвідці міністерства оборони Великої Британії.
Відомо, що станом на 3 квітня 2023 року російські ЗМІ повідомили про передачу термобаричних реактивних систем залпового вогню ТОС-1А російським повітряно-десантним військам (ВДВ).
Також зазначається, що високоруйнівні ТОС-1А, які РФ позначає як "важкий вогнемет", зазвичай використовуються російськими спеціалізованими військами хімічного, біологічного та радіологічного захисту в Україні, і раніше не були офіційно пов'язані з ВДВ.
"Передача, ймовірно, вказує на майбутню роль ВДВ у наступальних операціях в Україні. Ймовірно, це частина зусиль з відновлення ВДВ після того, як вони зазнали великих втрат за перші дев'ять місяців війни", - вважають в британській розвідці.
- 6 квітня стало відомо, що керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк вважає, що окупанти окопи в Криму риють, аби російський десант не втік.
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