Гуменюк: окупанти риють окопи в Криму, аби російський десант не повтікав додому
Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк вважає, що окупанти окопи в Криму риють, аби російський десант не втік
Про це інформує в телемарафоні Наталія Гуменюк.
"На особисту мою думку, це скоріш за все, загородження від того десанту, який вони можуть наважитися висадити, щоб він не повтікав додому, там де вони поки що вважають свій дім. Тобто допомогти безпосередньо проти десанту ці окопи навряд чи зможуть, виходячи з того, що, напевно, багато хто з українців точно знає, як тримається піщані споруди на узбережжі Криму. Ми це добре пам’ятаємо і пограємося в пісочок іншим разом", - розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня.
Гуменюк наголошує, що російські війська дуже тісно прив’язані до класичних методичок, а креативне мислення для них не притаманне.
"Саме для командування сил оборони та взагалі Збройних Сил України притаманне креативне рішення, тому їх класичний спосіб розв'язання питання, який передбачений ще підручниками багатьох десятиліть тому 20-го століття не допоможе", - пояснила Гуменюк.
Керівниця пресцентру додала, що рашисти діють за схемою: "Потрібно рити окопи там, де може піти десант - риємо! Що будемо - не знаємо, але раємо".
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