Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Гуменюк: окупанти риють окопи в Криму, аби російський десант не повтікав додому

Гуменюк: окупанти риють окопи в Криму, аби російський десант не повтікав додому

6 квітня, 2023 четвер
11:13
війна з Росією

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк вважає, що окупанти окопи в Криму риють, аби російський десант не втік

Про це інформує в телемарафоні Наталія Гуменюк.

"На особисту мою думку, це скоріш за все, загородження від того десанту, який вони можуть наважитися висадити, щоб він не повтікав додому, там де вони поки що вважають свій дім. Тобто допомогти безпосередньо проти десанту ці окопи навряд чи зможуть, виходячи з того, що, напевно, багато хто з українців точно знає, як тримається піщані споруди на узбережжі Криму. Ми це добре пам’ятаємо і пограємося в пісочок іншим разом", - розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня. 

Гуменюк наголошує, що російські війська дуже тісно прив’язані до класичних методичок, а креативне мислення для них не притаманне.

"Саме для командування сил оборони та взагалі Збройних Сил України притаманне креативне рішення, тому їх класичний спосіб розв'язання питання, який передбачений ще підручниками багатьох десятиліть тому 20-го століття не допоможе", - пояснила Гуменюк.

Керівниця пресцентру додала, що рашисти діють за схемою: "Потрібно рити окопи там, де може піти десант - риємо! Що будемо - не знаємо, але раємо".

  • 29 березня Генштаб написав, що в районі Армянська та Джанкою на території тимчасово окупованого Криму росіяни надалі будують фортифікаційні споруди й окопи, активно залучаючи до цього місцевих жителів. 
  • Росіяни створюють ПВК в Криму в межах підготовки до бойових дій на півострові, а також для охорони награбованого майна та власної безпеки. 
  • У Мінреінтеграції заявили, що серед кримчан зростають проукраїнські настрої: на вулицях тимчасово окупованого Криму збільшилася кількість жовтих стрічок, патріотичних листівок з антивоєнними закликами.
  • Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війна триватиме до того моменту, поки не буде звільнено усю територію України. Тим часом для того, щоб опинитися у Криму, українській армії знадобиться близько пів року.
  • На тимчасово окупованому узбережжі Криму від Євпаторії до Заозерного рашисти викопали майже вісім кілометрів окопів.  
Росія
Крим
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Іскандер М
5 квітня, 2023 середа
Тактична ядерна зброя може бути знищена на території Білорусі, - офіцер ЗСУ Лапін
Києво-Печерська лавра, Митрополит Павло (Лебідь)
5 квітня, 2023 середа
МЗС Росії вимагає звільнити митрополита Павла
Автор Юрій Богданов
6 квітня, 2023 четвер
Контрнаступ ЗСУ - це не про кавуни і черешні
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.91
    Купівля 36.91
    Продаж 37.72
  • EUR
    Купівля 40.02
    Продаж 40.89
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
6 квітня
12:00
OPINION
Євстратій Зоря
Якби ми прислухалися до порадників, то не мали б незалежної церкви
11:57
Rheinmetall
Німецькі збройові компанії виходять на пік виробництва через війну РФ проти України, – Bloomberg
11:56
Джонні Депп
Каннський кінофестиваль відкриє французька стрічка з Джонні Деппом
11:54
Фіксував наслідки ракетного удару РФ по Запоріжжю: СБУ затримала ворожого інформатора
11:46
Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін
Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін подала у відставку
11:42
Сі Цзіньпін і Еммануель Макрон
Макрон і Сі Цзіньпін зустрілись у Китаї
11:40
Міноборони РФ
У РФ можуть звільнити ще більше військових командувачів через невдачі на фронті, - британська розвідка
11:31
Ексклюзив
путін
На засіданні Радбезу Путін визначив винних у провалі "спецоперації", - генерал Маломуж
11:30
Київ дощ
У Києві зафіксували 90-річний рекорд добової кількості опадів
11:16
церква
На Житомирщині церква УПЦ (МП) перейшла до ПЦУ
11:11
Росіяни двічі обстріляли прикордоння Чернігівщини з мінометів
10:58
Андрій Мельник
Тема України перестає бути топовою в німецьких ЗМІ та політичних ток-шоу, – експосол Мельник
10:45
У ЗСУ розповіли про нову тактику Росії із використанням дронів
10:29
Андрій Мельник
Експосол Мельник пояснив, чому Німеччина довгий час не хотіла давати Україні зброю
10:21
Оновлено
на фото наслідки обстрілу Берислава
Росія 5 квітня обстріляла центр Берислава на Херсонщині: поранений чоловік помер у лікарні
10:17
Бахмут
Череватий про ситуацію в Бахмуті: Бої в міській забудові найскладніші
10:10
Інфографіка
валюта євро
Курс валют в Україні на 6 квітня: ціна євро перевищила 40 грн
10:08
OPINION
Павло Клімкін
Чого шукає Макрон у Китаї
10:06
Нова Зеландія
Спецслужба Нової Зеландії заявила про постійні спроби іноземного втручання
10:02
Новини компаній
Волонтери передали військовим чергову партію благодійної допомоги
09:58
Польський бізнес планують залучати у відбудові України: Кубраков і Буда підписали меморандум
09:36
Оновлено
Іван Федоров, мер Мелітополя
"Нічне жахіття для окупантів": у Мелітополі пролунали потужні вибухи, - мер міста
09:30
без електрики леп
На Сумщині від нічних обстрілів РФ пошкоджені лінії електропередачі
09:24
нафта
Світові ціни на нафту впали: у чому причина
09:21
Ворог атакував Запоріжжя
Унаслідок атак РФ на Запорізьку область 5 квітня уражено агропідприємство, квартири й будинки
09:20
У Куп'янському районі Харківщини унаслідок обстрілів ворога поранений чоловік, пошкоджені будинки та інфраструктура
09:02
Поліція в Ізраїлі під час сутичок у мечеті Аль-Акса
У мечеті Аль-Акса вдруге сталося зіткнення ізраїльської поліції та палестинців: застосовували світлошумові гранати й гумові кулі
08:55
танк Аbrams M1/A1
Пентагон уклав контракт на $27,1 млн на танки Abrams для України 
08:43
на фото: руйнування
Ворожа армія 42 рази обстріляла Херсонщину минулої доби: є поранений, пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури й будинки
08:42
Інфографіка
Окупанти
За добу ЗСУ ліквідували 390 військових РФ, 7 артсистем, 4 БПЛА й гелікоптер
08:30
Авдіївка
Упродовж доби РФ убила 5 жителів Донеччини, 9 людей поранені
08:15
Meta випустила модель штучного інтелекту, яка може ідентифікувати об'єкти на зображеннях
08:08
Бургас порт
Болгарія повністю закриває порти для російських суден
08:07
OPINION
Юрій Богданов
Контрнаступ ЗСУ - це не про кавуни і черешні
08:05
Ексклюзив
ПТУ
Цифровізація системи освіти сприятиме її постійному розвитку, - заступник голови Держслужби якості освіти Юрійчук
07:54
Україна повернула хлопця, депортованого до РФ з тимчасово окупованої Херсонщини
07:30
Росія
Губернатор Брянської області заявив про мінометний обстріл з боку України та пошкодження будинків й автомобіля
07:19
Джеймс Клеверлі
МЗС Великої Британії: Треба зосередитися на війні зараз, заявка України на вступ до НАТО - пізніше
07:11
ЗСУ
В епіцентрі бойових дій – Бахмут, Авдіївка і Мар’їнка: ЗСУ знищили вертоліт Ка-52 та відбили понад 60 атак РФ
06:47
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Питання Тайваню є "червоною лінією", яку США не можна перетинати, - МЗС Китаю про зустріч Інвень з Маккарті
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV