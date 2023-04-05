Про це інформують у "Крим.Реалії".

Супутникові знімки свідчать, що російські війська викопали лінію окопів завдовжки 7 кілометрів 800 метрів на тимчасово окупованому півострові – від Євпаторії до села Заозерне.

"Навряд чи це має прямий стосунок до ситуації на фронті. Тому, що як би нам усім не хотілося, але повторення чогось на кшталт операції "Оверлорд", тобто висадки десанту в Нормандії 1944 року – масований десант, багато десантних кораблів, кидання на берег великі маси піхоти, повітряний десант спускається – на жаль, нам це не загрожує. По-перше, тому що десантних кораблів у нас, скажімо так, небагато. Схоже, тут росіяни більше займалися імітацією діяльності", – сказав військовий експерт, оглядач військового порталу Defense Express Іван Киричевський відомству.

Також ще на початку березня цього року довжина окопів була трохи більше ніж три з половиною кілометри. Тоді резонансу набула інформація про те, що в тимчасово окупованому Криму будують укріплювальні споруди прямо на пляжах біля Євпаторії.