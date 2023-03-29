Про це Генеральний штаб ЗСУ поінформував на фейсбуці.

Окупанти в Криму продовжують рити окопи та будувати фортифікаційні споруди

Зазначається, що в районі Армянська та Джанкою на території тимчасово окупованого Криму росіяни надалі будують фортифікаційні споруди й окопи, активно залучаючи до цього місцевих жителів.

Упродовж дня РФ завдала 1 ракетний та 16 авіаційних ударів по Україні

Російська армія завдала по Україні 1 ракетний удар, 16 авіаційних, а також здійснила 4 обстріли з РСЗВ.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення", - наголосили в ЗСУ

Так, 29 березня, внаслідок авіаційного удару по інфраструктурі міста Берислав Херсонської області, отримали поранення цивільні люди, пошкоджено приватні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

ЗСУ відбили 48 атак росіян на 4 напрямках, а також знищили бомбардувальник Су-24М

Зазначається, що росіяни зосереджують зусилля на наступальних діях на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

"В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка. Підрозділи Сил оборони України було відбито 48 атак противника на зазначених напрямках", - повідомили військові.

Так, за день українська авіація 5 разів ударила по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи Повітряних Сил ЗСУ знищили російський бомбардувальник Су-24М.

"Наші ракетники та артилеристи протягом доби уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 1 склад боєприпасів та 2 склади пально-мастильних матеріалів ворога", - додали в Генштабі.

Ситуація за напрямками

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація не зазнала суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зазначається, що росіяни продовжують зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

Протягом доби РФ здійснила обстріли в районах населених пунктів Чернацьке, Есмань, Кучерівка, Білопілля, Волфине та Басівка Сумської області, а також районів населених пунктів Тимофіївка, Ветеринарне, Глибоке, Піщане, Гатище, Вовчанськ і Бочкове на Харківщині.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Виїмки.

Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів на Куп’янському та Лиманському напрямках. Серед них - Колодязне, Дворічна, Западне, Петропавлівка, Куп’янськ, Кислівка та Кам’янка Харківської області; Стельмахівка, Невське, Кузьмине і Білогорівка Луганської області, а також Колодязі, Спірне та Сіверськ на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог надалі проводить штурмові дії міста Бахмут, має частковий успіх. Проте, наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника.

Протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Обстріляв Міньківку, Оріхово-Василівку, Бахмут, Часів Яр та Торецьк Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Мар'їнка, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів, зокрема: Новокалинове, Авдіївка, Водяне, Карлівка, Красногорівка, Мар'їнка, Георгіївка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести обороні. Обстріляв населені пункти Времівка Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Староукраїнка і Чарівне, Запорізької області; Веселе, Берислав, Козацьке, Зеленівка, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.