ЗСУ вже пристосувалися до запуску "шахедів" із різних напрямків, - Ігнат
Росіяни використовують тактику атак "шахедами" по Україні, випускаючи їх із різних напрямків: протидіяти цьому складно, однак ЗСУ пристосувалися до їхнього знищення
Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів в етері телемарафону.
Юрій Ігнат ствердив, що запуски ворожих дронів із Півночі трапилися не вперше: вони були з Білорусі, а також Брянської та Курської областей.
"Зараз (росіяни - ред.) концентровано почали робити це (запускати БПЛА - ред.) з обох напрямків невеликими партіями, але все ж, всі пристосувались. Ви ж бачите, коли лунає повітряна тривога, і "шахеди" вночі атакують Україну, то за ними полюють по всій території", - зазначив речник.
Він наголосив, що ворог використовує маршрути й дані розвідки, знаючи, де в України є слабкі місця в протиповітряній обороні.
"Це ускладнює роботу. Вночі робота теж ускладнена в умовах поганої видимості. Якщо вдень "шахеди" можна збивати стрілецькою зброєю, кулеметами, зенітними гарматами, то вночі це, на жаль, зробити надзвичайно важко, навіть використовуючи прожектори, треба банально цю ціль побачити", - наголосив Юрій Ігнат.
Одночасно речник підкреслив, що результат дій ЗСУ є, однак потрібно отримати більше систем ППО, аби ефективніше захищати всю територію України.
- Нагадаємо, ввечері 27 березня під час повітряної тривоги ворог атакував Київ "шахедами", вибухи чули у двох районах міста. Силам ППО вдалося збити усі 12 дронів, проте уламки впали на нежитлове приміщення і спричинили пожежу.
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