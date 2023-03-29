ЗСУ вже пристосувалися до запуску "шахедів" із різних напрямків, - Ігнат

Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів в етері телемарафону.

Юрій Ігнат ствердив, що запуски ворожих дронів із Півночі трапилися не вперше: вони були з Білорусі, а також Брянської та Курської областей.

"Зараз (росіяни - ред.) концентровано почали робити це (запускати БПЛА - ред.) з обох напрямків невеликими партіями, але все ж, всі пристосувались. Ви ж бачите, коли лунає повітряна тривога, і "шахеди" вночі атакують Україну, то за ними полюють по всій території", - зазначив речник.

Він наголосив, що ворог використовує маршрути й дані розвідки, знаючи, де в України є слабкі місця в протиповітряній обороні.

"Це ускладнює роботу. Вночі робота теж ускладнена в умовах поганої видимості. Якщо вдень "шахеди" можна збивати стрілецькою зброєю, кулеметами, зенітними гарматами, то вночі це, на жаль, зробити надзвичайно важко, навіть використовуючи прожектори, треба банально цю ціль побачити", - наголосив Юрій Ігнат.

Одночасно речник підкреслив, що результат дій ЗСУ є, однак потрібно отримати більше систем ППО, аби ефективніше захищати всю територію України.