У Києві прогриміли вибухи в двох районах, - Кличко
Ввечері 27 березня в Києві під час повітряної тривоги прогриміла низка вибухів
Про це повідомляє Еспресо.
Звуки вибухів у столиці почали лунати близько 23:30. Перед цим Київська обласна військова адміністрація попередила про атаку ворожих дронів і роботу протиповітряної оборони та закликала перебувати в укриттях.
О 23:49 мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram, що вибухи прогриміли в Оболонському та Святошинському районах столиці.
"Вибухи в столиці, попередньо — в Оболонському та Святошинському районах. Всі служби слідують на місце. Подробиці - згодом", - написав Кличко.
Опівночі Кличко повідомив про пожежу в магазині у Святошинському районі.
"У Святошинському районі палає приміщення магазину. Інформацію щодо потерпілих уточнюємо", - написав Кличко.
За даними станом на 00:20 постраждалих унаслідок вибуху і пожежі в Святошинському районі немає.
"Пожежно-рятувальні служби працюють на місці пожежі після вибуху і загоряння будівлі в Святошинському районі столиці. Постраждалих, попередньо, немає", - написав Кличко.
Після локалізації пожежі постраждалих також не виявили.
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