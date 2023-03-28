У Києві прогриміли вибухи в двох районах, - Кличко

Про це повідомляє Еспресо.

Звуки вибухів у столиці почали лунати близько 23:30. Перед цим Київська обласна військова адміністрація попередила про атаку ворожих дронів і роботу протиповітряної оборони та закликала перебувати в укриттях.

О 23:49 мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram, що вибухи прогриміли в Оболонському та Святошинському районах столиці.

"Вибухи в столиці, попередньо — в Оболонському та Святошинському районах. Всі служби слідують на місце. Подробиці - згодом", - написав Кличко.

Опівночі Кличко повідомив про пожежу в магазині у Святошинському районі.

"У Святошинському районі палає приміщення магазину. Інформацію щодо потерпілих уточнюємо", - написав Кличко.

За даними станом на 00:20 постраждалих унаслідок вибуху і пожежі в Святошинському районі немає.

"Пожежно-рятувальні служби працюють на місці пожежі після вибуху і загоряння будівлі в Святошинському районі столиці. Постраждалих, попередньо, немає", - написав Кличко.

Після локалізації пожежі постраждалих також не виявили.