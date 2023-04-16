YouTube дозволяє публікацію відео, які рекламують ПВК Вагнера, - Sunday Times

Про це інформує Sunday Times.

Так на платформі та в інших соціальних мережах публікують десятки пропагандистських відеороликів, які прославляють ПВК Вагнера - компанію найманців, яких звинувачують у воєнних злочинах в Україні та в інших країнах.

Крім того, за допомогою цих відео збирають гроші на боєприпаси для ПВК Вагнера. Також через них закликають аудиторію вступити до групи найманців, яка була санкціонована кількома західними урядами. Зокрема США визнали її "транснаціональною злочинною організацією", а Велика Британія внесла до санкційного списку її засновника Євген Пригожина.

Представник YouTube своєю чергою заявив, що відео з таким вмістом заборонено розміщувати на платформі.

"Контент, призначений для вихваляння, просування або допомоги насильницьким екстремістським або злочинним організаціям, заборонений на YouTube. Компанія Google зобов'язується дотримуватися законів США про санкції та впроваджує відповідну політику, попри свої умови надання послуг", - сказав він.