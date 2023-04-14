Мінкульт звернувся до YouTube через падіння трафіку телемарафону, - Ткаченко

Про це міністр розповів в інтерв'ю Liga.net.

"Нещодавно ми помітили певне зменшення трафіку багатьох ресурсів, які беруть участь у телемарафоні, на YouTube. Були у нас запитання стосовно Meta (Facebook). У таких випадках ми реагуємо. Зокрема, це стосувалося не тільки ресурсів, які були в телемарафоні, але і 24 каналу та інших. Ми звернулися з листами, зараз у діалозі з YouTube", - зазначив він.

Також за словами Олександра Ткаченка міністерство слідкує за виконанням санкційної політики проти ресурсів росіян чи на кшталт "Страни".

"Якщо мова йде про санкційну політику стосовно росіян, чи ресурсів на кшталт "Страна", ми також звертаємося. Але вони періодично народжуються заново, і тут потрібно постійно це відстежувати, будемо на це звертати увагу", - додав міністр.