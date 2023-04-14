Мінкульт звернувся до YouTube через падіння трафіку телемарафону, - Ткаченко
Міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко заявив, що установа звернулася до YouTube: у "Єдиних новин" та інших українських каналів упав трафік
Про це міністр розповів в інтерв'ю Liga.net.
"Нещодавно ми помітили певне зменшення трафіку багатьох ресурсів, які беруть участь у телемарафоні, на YouTube. Були у нас запитання стосовно Meta (Facebook). У таких випадках ми реагуємо. Зокрема, це стосувалося не тільки ресурсів, які були в телемарафоні, але і 24 каналу та інших. Ми звернулися з листами, зараз у діалозі з YouTube", - зазначив він.
Також за словами Олександра Ткаченка міністерство слідкує за виконанням санкційної політики проти ресурсів росіян чи на кшталт "Страни".
"Якщо мова йде про санкційну політику стосовно росіян, чи ресурсів на кшталт "Страна", ми також звертаємося. Але вони періодично народжуються заново, і тут потрібно постійно це відстежувати, будемо на це звертати увагу", - додав міністр.
- Нагадаємо, шеф-редакторка проєкту "Детектор медіа" Наталія Лігачова заявила, що єдиний марафон уже не є необхідним з погляду нацбезпеки та й телеканали втомилися від цього формату.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.42
Купівля 37.42Продаж 38.19
-
EUR
Купівля 40.78Продаж 41.56
- Актуальне
- Важливе