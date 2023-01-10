Про це інформує Главком з посиланням на шеф-редакторку проєкту "Детектор медіа" Наталю Лігачову.

"Вже з’являються прецеденти створення дублів телеканалів, що беруть участь у телемарафоні, де йдуть розважальні шоу – "Холостяк", "Майстер-шеф" та інші. Це свідчить про те, що самі телеканали вже трохи втомлюються від цього формату і хочуть виробляти інший контент та розміщувати рекламу. І, до речі, у багатьох медійних організацій та західних донорів є враження, що марафон вже не є необхідним з точки зору національної безпеки", – сказала експертка.

Лігачова каже, що одним з варіантів можуть бути відведені певні слоти в ефірах для єдиної новинної лінійки, а інший контент залишати за самими телеканалами. Проте деякі телеканали зараз можуть й не потягнути самостійне мовлення.

"Одним каналам вже хочеться вийти з телемарафону і просувати щось своє, а іншим саме існування марафону і те, що на нього виділені бюджетні кошти, дає можливість утриматись на плаву. Втім, все ж таки марафон зараз вигідний насамперед державі, яку уособлює нинішня влада, але є багато нюансів стосовно інтересів глядачів і медійного ринку", – додала Лігачова.

Медіаекспертка вважає, що треба припиняти телемарафон.

"Ті телеканали, що не можуть без нього існувати, хай ідуть у небуття. У нас багато телеканалів, і ще до війни було зрозуміло, що масштаби рекламного ринку не відповідають їхній кількості. Так, це зачепить інтереси працівників цих каналів, але ми бачимо, що працівники (закритих) телеканалів Ахметова знайшли вихід зі становища", – каже шеф-редакторка проєкту "Детектор медіа".

Лігачова розповіла, що майбутнє телеіндустрії – за невеликими продакшнами.

"Таким чином оздоровився б медійний ринок і ті, хто має можливість працювати, домагалися б повернення реклами у свої ефіри", – експертка.