Єдиний телемарафон уже не є необхідним з погляду нацбезпеки, його потрібно припиняти, - медіаекспертка Лігачова
Шеф-редакторку проєкту "Детектор медіа" Лігачова заявила, що єдиний марафон уже не є необхідним з погляду нацбезпеки та й телеканали втомилися від цього формату
Про це інформує Главком з посиланням на шеф-редакторку проєкту "Детектор медіа" Наталю Лігачову.
"Вже з’являються прецеденти створення дублів телеканалів, що беруть участь у телемарафоні, де йдуть розважальні шоу – "Холостяк", "Майстер-шеф" та інші. Це свідчить про те, що самі телеканали вже трохи втомлюються від цього формату і хочуть виробляти інший контент та розміщувати рекламу. І, до речі, у багатьох медійних організацій та західних донорів є враження, що марафон вже не є необхідним з точки зору національної безпеки", – сказала експертка.
Лігачова каже, що одним з варіантів можуть бути відведені певні слоти в ефірах для єдиної новинної лінійки, а інший контент залишати за самими телеканалами. Проте деякі телеканали зараз можуть й не потягнути самостійне мовлення.
"Одним каналам вже хочеться вийти з телемарафону і просувати щось своє, а іншим саме існування марафону і те, що на нього виділені бюджетні кошти, дає можливість утриматись на плаву. Втім, все ж таки марафон зараз вигідний насамперед державі, яку уособлює нинішня влада, але є багато нюансів стосовно інтересів глядачів і медійного ринку", – додала Лігачова.
Медіаекспертка вважає, що треба припиняти телемарафон.
"Ті телеканали, що не можуть без нього існувати, хай ідуть у небуття. У нас багато телеканалів, і ще до війни було зрозуміло, що масштаби рекламного ринку не відповідають їхній кількості. Так, це зачепить інтереси працівників цих каналів, але ми бачимо, що працівники (закритих) телеканалів Ахметова знайшли вихід зі становища", – каже шеф-редакторка проєкту "Детектор медіа".
Лігачова розповіла, що майбутнє телеіндустрії – за невеликими продакшнами.
"Таким чином оздоровився б медійний ринок і ті, хто має можливість працювати, домагалися б повернення реклами у свої ефіри", – експертка.
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