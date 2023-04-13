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ЄС запровадив санкції проти ПВК Вагнера за участь у війні проти України

13 квітня, 2023 четвер
16:49
Світ Євген Пригожин

Європейський Союз із квітня запровадив санкції проти приватної військової компанії Вагнера, яка бере активну участь в агресивній війні Росії проти України

Відповідний документ було опубліковано 13 квітня.

"ПВК Вагнера очолила напади на українські міста Соледар і Бахмут у січні 2023 року та бере активну участь в агресивній війні Росії проти України. Таким чином, група Вагнера несе відповідальність за матеріальну підтримку дій, які підривають і загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України", - йдеться в документі.

Крім цього, до списку санкцій потрапила компанія РІА ФАН, яка належить власнику ПВК Євгенові Пригожину.

"РІА ФАН входить до складу медіагрупи "Патріот", російської медіаорганізації, опікунську раду якої очолює Євген Пригожин. РІА ФАН займається проурядовою пропагандою і дезінформацією про агресивну війну Росії проти України", - йдеться в документі.

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