США визнали ПВК Вагнера міжнародною злочинною організацією

Про це заявив високопоставлений представник адміністрації США, повідомило видання Reuters.

"У координації з цим визначенням, наступного тижня ми також введемо додаткові санкції проти ПВК Вагнера і мережі її підтримки на кількох континентах. Ці дії визнають трансконтинентальну загрозу, яку становить ПВК Вагнера, в тому числі через його постійну серйозну злочинну діяльність", - заявив чиновник.

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Зокрема додається, що оголошення ПВК Вагнера транснаціональною злочинною організацією згідно з указом президента США заморожує будь-які американські активи й забороняє американцям надавати кошти, товари або послуги цій групі.

"Цими та іншими діями ми хочемо звернутися до будь-якої компанії, яка розглядає можливість надання підтримки ПВК Вагнера, з наступним меседжем: Вагнер - це злочинна організація, яка здійснює широкомасштабні звірства і порушення прав людини, і ми будемо невпинно працювати над тим, щоб ідентифікувати, підірвати, викрити й переслідувати тих, хто допомагає ПВК Вагнера, - заявив чиновник.

Нагадаємо, ПВК Вагнера з’явилася у 2014 році та активно діяла в низці країн, де Росія має важливі інтереси Росії – зокрема Сирії, Лівії, ЦАР та Україні. Там вони, серед іншого, скоювали воєнні злочини й злочини проти людяності. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну вагнерівці брали участь у розправах над мирними жителями. До ПВК нині вербують ув’язнених із російських тюрем. Пригожин вербує найманців на війну в Україні також в Африці.

Пригожин тривалий час заперечував зв’язок із ПВК Вагнера, та нещодавно підтвердив існування цієї групи. Олігарх, який перебуває під західними санкціями, вважається наближеним до Путіна прихильником агресивної війни проти України.

У січні 2023 року стало відомо, що в Росії легалізували ПВК Вагнера, попри заборону на діяльність воєнізованих найманців. Акціонерне товариство "ПВК Вагнера Центр" зареєстроване в російському реєстрі у будівлі однойменного бізнес-центру, збудованого Євгеном Пригожиним у Петербурзі – досі жодної юрособи з ПВК Вагнера у назві в Росії не існувало.

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