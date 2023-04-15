Про це пише CNN.

"Ми обговорили багато дуже важливих питань, викликів і проблем з усіма офіційними особами, з якими ми зустрічалися упродовж цих трьох днів… Ми надзвичайно і абсолютно єдині з американцями та іншими міжнародними партнерами в підготовці нашого контрнаступу. Ми впевнені, що виграємо цю війну. Ми звільнимо наші території", - зазначив очільник Кабміну.

Шмигаль наголосив, що Україна та США єдині в таких питаннях, як підготовка військових, постачання боєприпасів і зброї, в тому числі ракет дальньої дії.

При цьому, пише CNN, український прем'єр-міністр не відповів на питання, чи обговорював він з офіційними особами США масштабний витік секретних документів.

Шмигаль також відмовився відповідати, чи хтось з американських посадовців просив вибачення за "злив" секретної інформації про підготовку української армії.

Прем'єр України припустив, що витік документів пов'язаний з РФ.

"Я впевнений, що слідство надасть всі висновки", – додав Шмигаль.