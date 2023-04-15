"Україна єдина зі США та іншими партнерами": Шмигаль про підготовку контрнаступу на тлі витоку документів Пентагону
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який перебуває з візитом у США, заявив, що Київ і Вашингтон зберігають єдність у питанні підготовки до контрнаступу, попри витік секретних документів
Про це пише CNN.
"Ми обговорили багато дуже важливих питань, викликів і проблем з усіма офіційними особами, з якими ми зустрічалися упродовж цих трьох днів… Ми надзвичайно і абсолютно єдині з американцями та іншими міжнародними партнерами в підготовці нашого контрнаступу. Ми впевнені, що виграємо цю війну. Ми звільнимо наші території", - зазначив очільник Кабміну.
Шмигаль наголосив, що Україна та США єдині в таких питаннях, як підготовка військових, постачання боєприпасів і зброї, в тому числі ракет дальньої дії.
При цьому, пише CNN, український прем'єр-міністр не відповів на питання, чи обговорював він з офіційними особами США масштабний витік секретних документів.
Шмигаль також відмовився відповідати, чи хтось з американських посадовців просив вибачення за "злив" секретної інформації про підготовку української армії.
Прем'єр України припустив, що витік документів пов'язаний з РФ.
"Я впевнений, що слідство надасть всі висновки", – додав Шмигаль.
- Нагадаємо, 11 квітня Денис Шмигаль прибув до Канади з робочим візитом та провів зустріч із колегою Джастіном Трюдо та віцепрем'єркою країни Христею Фріланд.
- 12 квітня Шмигаль перелетів у Вашингтон, де у прем'єра були заплановані зустрічі з міністрами оборони, фінансів, торгівлі й транспорту США, USAID, керівництвом Світового банку, МВФ, ЄІБ тощо.
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