Про це йдеться на офіційній сторінці Дениса Шмигаля у телеграм та на сайті уряду.

"Починаємо роботу в США. Військова, фінансова, санкційна підтримка, залучення інвестицій та допомога у відновленні. Обговоримо всі ці питання з міністрами оборони, фінансів, торгівлі й транспорту США, керівництвом Світового банку, МВФ, USAID, ЄІБ та іншими. Розраховуємо на нові домовленості", - написав Шмигаль у телеграммі.

На сайті уряду йдеться, що Денис Шмигаль відвідає Вашингтон (США) для участі в щорічному форумі Spring Meetings, що проводиться Групою Світового банку та Міжнародним валютним фондом.

Напередодні візиту до Сполучених Штатів Шмигаль дав коментар американському виданню The Hill, де сказав, що контранступ ЗСУ може початись влітку.

При цьому видання зазначає, що візит Шмигаля до Вашингтона відбувається на тлі масштабного витоку розвідданих, який включав оцінки оборонного відомства США щодо ситуації в Україні.

Також йдеться, що місія Шмигаля у Вашингтоні є частиною української військової стратегії. Поки ведеться бойова підготовка, прем’єр-міністру доручено згуртувати країни-партнери для надання економічної підтримки, що є таким же ключовим для виживання України, як і її військова оборона.

Цікавим є й літак, на якому прем'єр здійснює візит. На ньому сам Шмигаль двічі наголосив, розмістивши фото у соцмережах. Урядовець вказує, що біля переднього трапу зображені український прапор, емоджі допомоги та військовий літак, що мало б означати – Україна очікує, як наступний етап допомоги, надання сучасних винищувачів, зокрема F-16.

Авіаційний експерт Віталій Трубников ідентифікував літак, на якому Шмигаль прибув на американський континент:

"В цій події мене зацікавив літак, а саме Boeing 737-800, бо таких немає у флоті державної авіакомпанії "Україна", яка перевозить посадових осіб.

З лівреї не важко здогадатися, що це один з лайнерів української авіакомпанії SkyUp Airlines з реєстраційним номером UR-SQO. Судячи з бази даних Flightradar24, політ з Польщі до Канади відбувався з дозаправкою в Ісландії".