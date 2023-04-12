Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Шмигаль прибув у Вашингтон: зустрінеться з посадовцями США та світових фінінституцій

Шмигаль прибув у Вашингтон: зустрінеться з посадовцями США та світових фінінституцій

12 квітня, 2023 середа
17:23
Економіка Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

У прем'єра заплановано зустрічі з міністрами оборони, фінансів, торгівлі й транспорту США, USAID, керівництвом Світового банку, МВФ, ЄІБ тощо

Про це йдеться на офіційній сторінці Дениса Шмигаля у телеграм та на сайті уряду.

"Починаємо роботу в США. Військова, фінансова, санкційна підтримка, залучення інвестицій та допомога у відновленні. Обговоримо всі ці питання з міністрами оборони, фінансів, торгівлі й транспорту США, керівництвом Світового банку, МВФ, USAID, ЄІБ та іншими. Розраховуємо на нові домовленості", - написав Шмигаль у телеграммі.

На сайті уряду йдеться, що Денис Шмигаль відвідає Вашингтон (США) для участі в щорічному форумі Spring Meetings, що проводиться Групою Світового банку та Міжнародним валютним фондом.

Напередодні візиту до Сполучених Штатів Шмигаль дав коментар американському виданню The Hill, де сказав, що контранступ ЗСУ може початись влітку.

При цьому видання зазначає, що візит Шмигаля до Вашингтона відбувається на тлі масштабного витоку розвідданих, який включав оцінки оборонного відомства США щодо ситуації в Україні.

Також йдеться, що місія Шмигаля у Вашингтоні є частиною української військової стратегії. Поки ведеться бойова підготовка, прем’єр-міністру доручено згуртувати країни-партнери для надання економічної підтримки, що є таким же ключовим для виживання України, як і її військова оборона.

Цікавим є й літак, на якому прем'єр здійснює візит. На ньому сам Шмигаль двічі наголосив, розмістивши фото у соцмережах. Урядовець вказує, що біля переднього трапу зображені український прапор, емоджі допомоги та військовий літак, що мало б означати – Україна очікує, як наступний етап допомоги, надання сучасних винищувачів, зокрема F-16.

Авіаційний експерт Віталій Трубников ідентифікував літак, на якому Шмигаль прибув на американський континент:

"В цій події мене зацікавив літак, а саме Boeing 737-800, бо таких немає у флоті державної авіакомпанії "Україна", яка перевозить посадових осіб.

З лівреї не важко здогадатися, що це один з лайнерів української авіакомпанії SkyUp Airlines з реєстраційним номером UR-SQO. Судячи з бази даних Flightradar24, політ з Польщі до Канади відбувався з дозаправкою в Ісландії".

  • Нагадаємо, 11 квітня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Канади з робочим візитом та провів зустріч із колегою Джастіном Трюдо та віцепрем'єркою країни Христею Фріланд.
  • Державний бюджет України отримав від Канади 2,4 млрд канадських доларів ($1,8 млрд) у межах пільгового кредитування. Зазначається, що кредит надається на 10 років, а його процентна ставка сягає 1,5% річних.
  • Глава МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що Україні необхідні довгострокові гарантії безпеки і після перемоги, адже Росія залишиться її агресивним сусідом. 
  • Канада оголосила про додаткову військову допомогу Україні, яка включає передачу десятків тисяч штурмових гвинтівок, кулеметів та мільйонів набоїв.
  • Також Україна і Канада підписали оновлену і розширену Угоду про вільну торгівлю.

МВФ
транспорт
США
Денис Шмигаль
допомога Україні
Читайте також:
СБУ
12 квітня, 2023 середа
Відео страти українського військового: СБУ відкрила справу, а в Міноборони просять утриматись від припущень щодо його особи
Автор Борислав Береза
12 квітня, 2023 середа
Відео страти - приклад того, що було б, якби рашистів не зупинила Україна
повістка
11 квітня, 2023 вiвторок
Кабмін дозволив вручати повістки незалежно від місця проживання
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.27
    Купівля 37.27
    Продаж 38.07
  • EUR
    Купівля 40.32
    Продаж 41.14
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
12 квітня
18:07
OPINION
Юрій Богданов
Чи відбуваються у нас реформи?
18:06
США і РФ
Віцепрем'єр Хуснуллін, Юнармія та бізнес, пов'язаний з Усмановим: мінфін США оголосив нові санкції проти РФ
18:04
Ексклюзив
Олег Дунда
Повернення виплат по 30 тис. грн військовим має бути погоджено із західними партнерами, - нардеп Дунда
17:56
Вінсент Магвеня
У ПАР вважають, що ордер МКС на арешт Путіна встромляє їм палиці в колеса
17:50
Оновлено
Ворог на Харківщині обстріляв селище Дворічна: двоє цивільних загинули
17:33
В Україні вперше використали ендокапсулу для обстеження кишківника дитини
17:24
Олександр Довженко
Стартував конкурс на Державну премію імені Довженка – 2023. Умови подання творів
17:06
Оновлено
НАТО
Витік документів Пентагону: Резніков заперечив присутність в Україні спецпризначенців НАТО
17:00
ООН
"Приголомшені жорстокими відео": Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні й генсек РЄ відреагували на страту військового
16:48
Ексклюзив
Сербія
Захід через "злив" документів може стимулювати Сербію передати Україні ще якусь зброю, - експерт Defense Express Киричевський
16:46
Сирія
Іран під виглядом гуманітарки перекинув у Сирію зброю, - Reuters
16:43
В Іспанії підтвердили, що перші 6 танків Leopard прибудуть в Україну до кінця квітня
16:42
Ексклюзив
Румунія
У Румунії почалася Чорноморська безпекова конференція "Кримської платформи", - голова правління "Кримської правозахисної групи"
16:38
Запрацювала інтерактивна мапа місць, де РФ утримує українських цивільних і військовополонених
16:31
Байден та Сунак зустрілись у Північній Ірландії
Байден прибув у Північну Ірландію: обговорить з Сунаком війну в Україні
16:28
Джо Байден
Житель Ірландії знайшов на вулиці документ із конфіденційними даними про візит Байдена: поліція почала розслідування
16:25
суд
В Україні судитимуть депутата від забороненої ОПЗЖ, який вказав окупантам шлях на Ізюм
16:23
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:11
пенсійне посвідчення пенсія
Росіяни вивозять документацію з пенсійних фондів тимчасово окупованих територій
16:07
OPINION
Віктор Андрусів
Чому не дзвонить Сі Цзиньпін
15:55
Злив секретних документів це провокація кадебіста Путіна, щоб зірвати західну допомогу Україні – Порошенко
15:52
Ексклюзив
окупанти
На території Новокаховської громади перебуває велика кількість особового складу армії РФ, - мер Коваленко
15:52
Секретар РНБО України Олексій Данілов
Якщо світ піде на перемир'я з РФ, то отримає нову війну з російським Четвертим рейхом, — Данілов
15:40
У Білорусі придумали нову назву для колишніх ресторанів McDonald's, - росЗМІ
15:35
Мешканця Миколаєва засудили до 15 років за держзраду
15:21
Альона Гусєва на форумі PRNext-2023: секрети успіху брендів в соцмережах
15:20
У Нікополі внаслідок артобстрілу РФ поранено чотирьох містян
15:04
дощ
У Чистий четвер в Україні очікуються дощі: прогноз погоди на 13 квітня від Наталки Діденко
15:00
Аналітика
Еммануель Макрон
Східна Європа не погоджується з Макроном і хоче посилення співпраці із США, - Politico
14:59
У Мінкульті показали наслідки безоплатного користування Лаврою УПЦ МП
У Мінкульті показали наслідки безоплатного користування Лаврою УПЦ МП
14:55
Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін закликав армію Китаю покращити рівень підготовки й реальні бойові можливості
14:39
Російського генерала судитимуть за штурм Азовсталі та наказ обстрілювати мирних жителів Донеччини
14:38
обстріл
Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини зі ствольної артилерії
14:25
Оновлено
Кулеба
Україна закликала Гаагу, ООН і Червоний Хрест покарати Росію за жорстоку страту військового ЗСУ
14:00
OPINION
Вікторія Сюмар
Війна не закінчилася. Ми є завдяки людям зі зброєю
13:55
Дмитро Пєсков
У Путіна прокоментували відео страти українського військового
13:53
обстріл Херсонщини
Окупанти прицільно вдарили по житлових будинках на Херсонщині: подробиці
13:44
на фото: ракета
Іран веде таємні переговори з Китаєм і Росією, аби придбати санкційне ракетне паливо, - Politico
13:43
У білоруському Гомелі помітили ешелон із військовою технікою, знятою зі зберігання
13:25
Пентагон
Пентагон звужує доступ до секретних документів після їхнього "витоку", - CBS
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV