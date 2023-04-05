Про це вона сказала у середу в Брюсселі перед початком другого дня зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, пише Укрінформ.

Міністерка також наголосила на важливості підтримки України навіть після перемоги.

"Вчора ми зустрілися з нашим другом, міністром Кулебою. Важливо, що ми продовжуємо підтримувати Україну, а також продовжуватимемо підтримувати Україну навіть після її перемоги. Важливо, щоб держави запропонували заходи довгострокової безпеки та гарантій для України, тому що навіть після перемоги вона залишатиметься сусідом дуже агресивної країни. І це була частина моєї декларації вчора, це саме те, що Канада представила на стіл (переговорів)", - сказала Жолі.