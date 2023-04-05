Україна потребує гарантій безпеки, оскільки навіть після перемоги матиме агресивного сусіда, - глава МЗС Канади
Глава МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що Україні необхідні довгострокові гарантії безпеки і після перемоги, адже Росія залишиться її агресивним сусідом
Про це вона сказала у середу в Брюсселі перед початком другого дня зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, пише Укрінформ.
Міністерка також наголосила на важливості підтримки України навіть після перемоги.
"Вчора ми зустрілися з нашим другом, міністром Кулебою. Важливо, що ми продовжуємо підтримувати Україну, а також продовжуватимемо підтримувати Україну навіть після її перемоги. Важливо, щоб держави запропонували заходи довгострокової безпеки та гарантій для України, тому що навіть після перемоги вона залишатиметься сусідом дуже агресивної країни. І це була частина моєї декларації вчора, це саме те, що Канада представила на стіл (переговорів)", - сказала Жолі.
- Євросоюз розпочне обговорення нового пакету санкцій проти Росії після Великодня, який християни західного обряду відзначають 9 квітня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.79
Купівля 36.79Продаж 37.66
-
EUR
Купівля 39.97Продаж 40.83
- Актуальне
- Важливе