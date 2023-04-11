Канада надасть Україні тисячі штурмових гвинтівок, кулемети й мільйони набоїв
Канада оголосила про додаткову військову допомогу Україні, яка включає передачу десятків тисяч штурмових гвинтівок, кулеметів та мільйонів набоїв
Про це повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд.
Ананд зробила це оголошення під час візиту до Канади прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Вона повідомила, що йдеться про додаткову військову допомогу Україні від компанії Colt Canada.
"Ми відправляємо 21 тисячу штурмових гвинтівок, 38 кулеметів та понад 2,4 мільйони набоїв. Ця зброя допоможе Україні захистити себе та наші спільні цінності", – зазначила Ананд у своєму Twitter.
- Нагадаємо, прем`єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок, 11 квітня, прибув з візитом до Канади.
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