Про це повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд.

Ананд зробила це оголошення під час візиту до Канади прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Вона повідомила, що йдеться про додаткову військову допомогу Україні від компанії Colt Canada.

"Ми відправляємо 21 тисячу штурмових гвинтівок, 38 кулеметів та понад 2,4 мільйони набоїв. Ця зброя допоможе Україні захистити себе та наші спільні цінності", – зазначила Ананд у своєму Twitter.