Шмигаль прибув до Канади з візитом
У вівторок, 11 квітня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Канади з робочим візитом. Очільник уряду проведе зустріч із колегою Джастіном Трюдо та віцепрем'єром країни Христею Фріланд
Про це голова уряду написав у telegram.
"Дружня Канада. Країна, яка однією з перших приходить на підтримку України. Цього тижня працюємо тут та в Сполучених Штатах. Проведемо зустріч із прем'єром Канади Джастіном Трюдо та віцепрем'єркою Христею Фріланд", - ідеться у повідомленні.
Шмигаль зазначив, що в ході візиту також заплановані зустрічі з чиновниками США та участь у Spring Meetings.
"Готуємо нові домовленості та угоди щодо посилення макрофінансової та економічної стійкості нашої країни", - повідомив глава уряду.
- Державний бюджет України отримав від Канади 2,4 млрд канадських доларів ($1,8 млрд) у межах пільгового кредитування. Зазначається, що кредит надається на 10 років, а його процентна ставка сягає 1,5% річних.
- Глава МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що Україні необхідні довгострокові гарантії безпеки і після перемоги, адже Росія залишиться її агресивним сусідом.
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