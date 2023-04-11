Про це голова уряду написав у telegram.

"Дружня Канада. Країна, яка однією з перших приходить на підтримку України. Цього тижня працюємо тут та в Сполучених Штатах. Проведемо зустріч із прем'єром Канади Джастіном Трюдо та віцепрем'єркою Христею Фріланд", - ідеться у повідомленні.

Шмигаль зазначив, що в ході візиту також заплановані зустрічі з чиновниками США та участь у Spring Meetings.

"Готуємо нові домовленості та угоди щодо посилення макрофінансової та економічної стійкості нашої країни", - повідомив глава уряду.