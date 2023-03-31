Україна отримала від Канади $1,8 млрд у межах пільгового кредитування

Про це поінформували в Міністерстві фінансів.

"Канада вкотре продемонструвала, що вона є надійним партнером України – сьогодні ми отримали 2,4 млрд канадських доларів, які буде спрямовано передусім на фінансування пріоритетних видатків Держбюджету. Ці кошти дозволять підтримати громадян України в умовах війни та наблизити нашу перемогу над російським агресором", – заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Зазначається, що кредит надається на 10 років, а його процентна ставка сягає 1,5% річних.