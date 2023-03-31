Україна отримала від Канади $1,8 млрд у межах пільгового кредитування
Державний бюджет України отримав від Канади 2,4 млрд канадських доларів ($1,8 млрд) у межах пільгового кредитування
Про це поінформували в Міністерстві фінансів.
"Канада вкотре продемонструвала, що вона є надійним партнером України – сьогодні ми отримали 2,4 млрд канадських доларів, які буде спрямовано передусім на фінансування пріоритетних видатків Держбюджету. Ці кошти дозволять підтримати громадян України в умовах війни та наблизити нашу перемогу над російським агресором", – заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Зазначається, що кредит надається на 10 років, а його процентна ставка сягає 1,5% річних.
- Нагадаємо, держави G7 погодилася на відстрочку виплат за наданими Україні кредитами до 2027 року, коли завершується чинна програма МВФ.
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