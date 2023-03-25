G7 домовилася про відтермінування боргу України протягом дії програми МВФ
Держави G7, погодилася на відстрочку виплат за наданими Україні кредитами до 2027 року, коли завершується чинна програма МВФ
Про це заявили у міністерстві фінансів Канади, передає видання Укрінформ.
Зазначається, що представники усіх держав-членів G7 зустрілися 23 березня й узгодили спільну позицію з приводу українського держборгу.
"Надання фінансових запевнень Групою кредиторів України передбачає продовження заморожування погашення заборгованості з 1 серпня 2022 року протягом періоду дії програми МВФ (2023-2027 рр.), відповідно до національного законодавства держав-кредиторів", - йдеться у повідомленні.
Зокрема зауважується, що після стабілізації економічної ситуації в Україні або до закінчення програми МВФ, держави-кредитори запровадять додаткові кроки для полегшення кредитного навантаження на Україну.
"Група кредиторів України запропонує боргове рішення, яке відповідатиме параментрам програми МВФ за умови, що зовнішні приватні кредитори нададуть не менш вигідні умови", - додали у канадському Мінфіні.
Окрім цього, члени Групи кредиторів закликали й інших двосторонніх кредиторів "швидко укласти не менш вигідну угоду із урядом України щодо боргових умов".
- Нагадаємо, 22 лютого стало відомо, що МВФ заявив про готовність надати значну економічну підтримку для України в рамках нової повноцінної кредитної програми.
- 23 лютого видання Bloomberg з посиланням на свої джерела написало, що країни G7 допоможуть Україні отримати від МВФ кредит на суму $16 млрд
- 7 березня напередодні старту переговорної місії щодо розширеного фінансування Шмигаль обговорив нову програму фінансування з директором Європейського департаменту МВФ.
- Нагадаємо: 21 березня Україна та МВФ домовились про чотирирічну програму фінансування на понад $15 млрд.
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