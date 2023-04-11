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Україна і Канада підписали оновлену і розширену Угоду про вільну торгівлю

11 квітня, 2023 вiвторок
22:33
Економіка Шмигаль та Трюдо

Україна та Канада оголосили про завершення переговорів з укладання оновленої Угоди про вільну торгівлю між двома країнами – цей документ замінить попередню угоду, яка діяла з 2017 року

Про завершення переговорів очільники урядів двох країн заявили під час візиту Дениса Шмигаля до Канади, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Основними відмінностями нової угоди стане те, що на додаток до скасування тарифів Україна і Канада розширюють можливості для підприємств, які мають не тільки українську, а ще й іноземну складову в своїй продукції.

"Будуть скасовані тарифи також на ті українські товари, які мають складові походженням з ЄС, Європейської асоціації вільної торгівлі, Великої Британії та Ізраїлю. Це має заохотити створення виробничих ланцюгів, зробить розташування виробництва в Україні більш привабливим для іноземних інвесторів, які планують постачати свої товари на канадський ринок", – пояснила перша віцепрем’єр-міністр, міністерка економіки України Юлії Свириденко

Важливим елементом угоди стане те, що вона буде дозволяти сторонам все, що не заборонено.

"Угода не регулює, що дозволено, а навпаки – ретельно виписує винятки із повної свободи надання послуг. І робимо це так, щоб усе регулювання було максимально прозорим, чітким і передбачуваним", – зауважила Свириденко.

Окремо були прописані гарантії для інвесторів, а також система захисту інвестицій, яка базується на найсучасніших правових інструментах.

Один із розділів включає Угоду про цифрову торгівлю, яка окреслює усі основоположні свободи у цій сфері. Це друга угода про цифрову торгівлю, яку вже підписала Україна. Перша була укладена із Великою Британією в січні цього року.

Такі цифрові угоди орієнтовані передусім на запобігання появи бар‘єрів у майбутньому і мають зменшити перешкоди для українського бізнесу в участі у глобальній цифровій торгівлі.

Крім того, нова угода регулює фінансові послуги, тимчасовий в'їзд для ділових осіб, телекомунікації, торгівлю та гендер, торгівлю і малі та середні підприємства, а також питання торгівлі та корінних народів.

Нова угода також включатиме оновлені глави про правила та процедури походження, конкурентну політику, монополії та державні підприємства, державні закупівлі, навколишнє середовище, працю, розробку та адміністрування заходів та прозорість, протидію корупції та відповідальну бізнес-поведінку.

Угода про вільну торгівлю між Україною і Канадою має допомогти Україні укласти подібні угоди з іншими країнами.

  • Нагадаємо, 11 квітня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Канади з робочим візитом та провів зустріч із колегою Джастіном Трюдо та віцепрем'єркою країни Христею Фріланд.
  • Державний бюджет України отримав від Канади 2,4 млрд канадських доларів ($1,8 млрд) у межах пільгового кредитування. Зазначається, що кредит надається на 10 років, а його процентна ставка сягає 1,5% річних.
  • Глава МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що Україні необхідні довгострокові гарантії безпеки і після перемоги, адже Росія залишиться її агресивним сусідом. 
  • Канада оголосила про додаткову військову допомогу Україні, яка включає передачу десятків тисяч штурмових гвинтівок, кулеметів та мільйонів набоїв.
Канада
Денис Шмигаль
допомога Україні
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