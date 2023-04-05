Бойові дії восени цього року матимуть вирішальне значення, - Згурець

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Нам потрібно гарно підготувати контрнаступальні дії. За нашими оцінками, ідеальним періодом для контрнаступу ЗСУ буде кінець третього кварталу цього року. А вирішальною стане осінь у форматі бойових дій. Далі вже Україна має забезпечити максимально успішні дії з огляду на ті сили, які ми матимемо на поточний момент. Однак хочу наголосити, що один наступ не розв'язує питання перемоги України", - пояснив Згурець

Аналітик наголосив, що переговорний процес з РФ має відбутися лише після успішного контрнаступу української армії

"Контрнаступ ЗСУ має створити нову політичну реальність. Ми маємо завдати максимальних втрат противнику на полі бою і далі повʼязувати це з політичними переговорними речами. Адже до переговорного процесу, противника потрібно підготувати до того, що в будь-якому разі вони цю війну вже програли", - додав він.