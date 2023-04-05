Бойові дії восени цього року матимуть вирішальне значення, - Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець переконаний, що вирішальним періодом українського контрнаступу стане осінь цього року
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Нам потрібно гарно підготувати контрнаступальні дії. За нашими оцінками, ідеальним періодом для контрнаступу ЗСУ буде кінець третього кварталу цього року. А вирішальною стане осінь у форматі бойових дій. Далі вже Україна має забезпечити максимально успішні дії з огляду на ті сили, які ми матимемо на поточний момент. Однак хочу наголосити, що один наступ не розв'язує питання перемоги України", - пояснив Згурець
Аналітик наголосив, що переговорний процес з РФ має відбутися лише після успішного контрнаступу української армії
"Контрнаступ ЗСУ має створити нову політичну реальність. Ми маємо завдати максимальних втрат противнику на полі бою і далі повʼязувати це з політичними переговорними речами. Адже до переговорного процесу, противника потрібно підготувати до того, що в будь-якому разі вони цю війну вже програли", - додав він.
- 28 березня міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що Україна має дуже хороші шанси для здійснення контрнаступу навесні цього року, оскільки російські ресурси вичерпуються, а українські військові отримують допомогу від західних партнерів.
- 1 квітня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що перемога України у війні проти Росії в цьому році є малоймовірною, хоч і не сказав, що "цього не можна зробити".
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