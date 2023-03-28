Україна матиме дуже хороші шанси на успіх, - голова Пентагону Остін про контрнаступ ЗСУ

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

Він зробив цю заяву під час слухань у комітеті Сенату США з питань збройних сил.

Голова Пентагону стверджує, що зараз Україна має значну перевагу в порівнянні з російською стороною. Це відбувається попри зміни на лінії фронту останнім часом і серйозні бої під Бахмутом, які тривають.

"Українці завдали росіянам значних втрат, і ті виснажили свої запаси бронетехніки так, як ніхто ніколи не міг собі уявити. І тепер ми бачимо, як Росія розконсервовує танки Т-54 і Т-55 через рівень втрат, яких завдали українці", - сказав Остін.

Він додав, що зважаючи на це російські ресурси вичерпуються. Так у Росії все частіше не вистачає артилерійських боєприпасів та інших речей, через що вона змушена просити допомоги в Ірану та КНДР.

"Тому я думаю, що ми побачимо активізацію бойових дій навесні, оскільки умови для маневрування покращаться, а також на основі того, що ми вже зробили й продовжуємо робити. Я думаю, що Україна матиме дуже хороші шанси на успіх", - наголосив Остін.