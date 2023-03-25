Про це лідер держави повідомив інтерв’ю японському виданню The Yomiuri Shimbun.

Україна потребує додаткової військової підтримки від союзників, аби продовжити звільнення тимчасово окупованих територій.

"Ми чекаємо, коли з країн-партнерів надійдуть боєприпаси. Ми поки не можемо розпочати. ​​Без танків, гармат і HIMARS, ми не можемо відправити наших хоробрих солдатів на фронт," - зазначив Зеленський.

За словами Президента, ситуація на сході України зараз важка через нестачу боєприпасів - російські війська щодня витрачають приблизно втричі більше боєприпасів, ніж українські захисники. Голова держави закликав партнерів збільшити військову підтримку України.

"Якщо у вас є політична воля, ви можете знайти спосіб нам допомогти. Ми у стані війни і не можемо чекати", - підкреслив Президент.