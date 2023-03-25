Україна поки що не може почати контрнаступ, - Зеленський в інтерв’ю The Yomiuri Shimbun
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може розпочинати свій контрнаступ, поки не накопичить достатню кількість озброєння та боєприпасів від союзників
Про це лідер держави повідомив інтерв’ю японському виданню The Yomiuri Shimbun.
Україна потребує додаткової військової підтримки від союзників, аби продовжити звільнення тимчасово окупованих територій.
"Ми чекаємо, коли з країн-партнерів надійдуть боєприпаси. Ми поки не можемо розпочати. Без танків, гармат і HIMARS, ми не можемо відправити наших хоробрих солдатів на фронт," - зазначив Зеленський.
За словами Президента, ситуація на сході України зараз важка через нестачу боєприпасів - російські війська щодня витрачають приблизно втричі більше боєприпасів, ніж українські захисники. Голова держави закликав партнерів збільшити військову підтримку України.
"Якщо у вас є політична воля, ви можете знайти спосіб нам допомогти. Ми у стані війни і не можемо чекати", - підкреслив Президент.
- 25 березня в американському Інституті вивчення війни повідомили, що Кремль готує росіян до втрати ініціативи армії РФ та початку контрнаступу ЗСУ. В інформаційному просторі РФ все частіше лунають фрази щодо потенційного масштабного українського контрнаступу.
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