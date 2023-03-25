Кремль готує росіян до втрати ініціативи армії РФ та початку контрнаступу ЗСУ, - ISW
На тлі провального "великого" наступу російських військ в Україні в інформаційному просторі РФ все частіше лунають фрази щодо потенційного масштабного українського контрнаступу
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв 24 березня заявив, що в генштабі знають про підготовку Києва до наступальних дій і розглядають власні рішення та відповіді для підготовки до контрнаступу України.
Своєю чергою, як мовиться у звіті, відомий російський мілблогер розповів, що українці поширюють дезінформацію про плани нападу на Білгородську область, щоб відтягнути війська РФ до прикордонних районів і дозволити українським силам атакувати інші ділянки фронту.
Водночас інформують у ISW, ще один мілблогер попередив, що ЗСУ, ймовірно, спробують розпочати контрнаступ до того, як російська оборонно-промислова база отримає можливість збільшити виробництво та зміцнити потенціал РФ для захисту.
"Великий" російський весняний наступ досягає кульмінації, а інфорпростір РФ, схоже, реагує на сповільнення російських операцій і можливість України повернути ініціативу зі значним занепокоєнням", - розповіли фахівці.
Окрім цього, в Інституті вивчення війни пояснили, що російському військовому командуванню "потрібно буде перекинути значну кількість сил на лінію фронту, щоб або запобігти кульмінації, або розпочати відновлення наступальних операцій".
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