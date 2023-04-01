"Дуже складне військове завдання": Генерал Міллі прокоментував ймовірність перемоги України цьогоріч
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що перемога України у війні проти Росії в цьому році є малоймовірною, хоч і не сказав, що "цього не можна зробити"
Про це повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, пише видання Defense One.
"Я не думаю, що це буде зроблено в найближчій перспективі цього року" ,- зазначив американський генерал.
Проте він наголосив на тому, що хоч це і дуже складне військове завдання ,але воно можливе до виконання:
"Зеленський багато разів публічно заявляв, що мета України – вигнати всіх росіян з окупованих Росією територій України. І це важливе військове завдання. Дуже, дуже складне військове завдання, оскільки кілька сотень тисяч росіян перебувають в Україні. Я не кажу, що цього не можна зробити. Я лише кажу, що це дуже складне завдання".
- Нагадаємо, також генерал Міллі заявив, що Сполучені Штати поки не постачатимуть Україні ракети великої дальності ATACMS, але натомість розглядають інші варіанти, щоб надати ЗСУ більше можливостей на полі бою.
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