США поки не надаватимуть Україні ATACMS: є інші варіанти далекобійної зброї, - Міллі
Сполучені Штати поки не постачатимуть Україні ракети великої дальності ATACMS, але натомість розглядають інші варіанти, щоб надати ЗСУ більше можливостей на полі бою
Про це повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, пише видання Defense One.
"Поки що є політичне рішення не робити цього. Але я б ніколи не прогнозував нічого на майбутнє. З військової точки зору, у нас відносно небагато ATACMS, ми також повинні переконатися, що підтримуємо власні запаси боєприпасів ", - зазначив генерал відповідаючи на запитання про надання Україні далекобійних ракет.
Він наголосив, що ATACMS робить один постріл, а інші системи, зокрема GMLRS, відразу шість – то ж важливо розглядати й інші варіанти такої допомоги Україні.
"Радіус дії ATACMS більший, але є інші системи, які можуть забезпечити ту ж далекобійність", - зазначив генерал.
Міллі уточнив, що є безпілотні літальні апарати з аналогічними можливостями, і що "британці мають низку систем".
"Таким чином, є кілька інших речей, за допомогою яких ми могли б надати їм (українським військовим - ред.) деяку перевагу", - додав голова Об'єднаного комітету начальників штабів США.
- Нагадаємо, агентство Reuters пише, що 3 квітня США оголосять про новий пакет військової допомоги для України.
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