Про це повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, пише видання Defense One.

"Поки що є політичне рішення не робити цього. Але я б ніколи не прогнозував нічого на майбутнє. З військової точки зору, у нас відносно небагато ATACMS, ми також повинні переконатися, що підтримуємо власні запаси боєприпасів ", - зазначив генерал відповідаючи на запитання про надання Україні далекобійних ракет.

Він наголосив, що ATACMS робить один постріл, а інші системи, зокрема GMLRS, відразу шість – то ж важливо розглядати й інші варіанти такої допомоги Україні.

"Радіус дії ATACMS більший, але є інші системи, які можуть забезпечити ту ж далекобійність", - зазначив генерал.

Міллі уточнив, що є безпілотні літальні апарати з аналогічними можливостями, і що "британці мають низку систем".

"Таким чином, є кілька інших речей, за допомогою яких ми могли б надати їм (українським військовим - ред.) деяку перевагу", - додав голова Об'єднаного комітету начальників штабів США.