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Радари, боєприпаси й протитанкові ракети: США оголосять про пакет допомоги Україні на $2,6 млрд, - Reuters

31 березня, 2023 п'ятниця
23:10
Світ зброя зі стрічкою-прапором

У понеділок США можуть оголосити про пакет військової допомоги Україні на $2,6 млрд, очікується, що туди увійдуть радари, боєприпаси та протитанкові ракети

Про це пишуть Reuters.

Троє американських чиновників повідомили агентству, що в понеділок оголосять про новий пакет військової допомоги США на $2,6 млрд.

Зазначається, що туди увійдуть радари повітряного спостереження, протитанкові ракети і паливозаправники та різні види боєприпасів.

Чиновники також ствердили, що список сформують упродовж вихідних, тож вартість пакета допомоги та його зміст можуть змінитися.

"Також планувалося включити високоточні авіаційні боєприпаси та переправно-мостове обладнання, які Україна використовуватиме для штурму російських позицій, ремонтно-евакуаційні машини для допомоги виведеній з ладу важкій техніці, наприклад, танкам, і додаткові снаряди для системи протиповітряної оборони NASAMS, які США і союзники надали Києву", - мовиться в тексті журналістів

  • Нагадаємо, Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI) повідомив, що завдяки військовій допомозі Сполучених Штатів Америки та європейських країн після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Україна стала третім імпортером зброї у світі.
Україна
зброя
ЗСУ
війна з Росією
США
допомога Україні
допомога США Україні
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