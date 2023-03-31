Про це пишуть Reuters.

Троє американських чиновників повідомили агентству, що в понеділок оголосять про новий пакет військової допомоги США на $2,6 млрд.

Зазначається, що туди увійдуть радари повітряного спостереження, протитанкові ракети і паливозаправники та різні види боєприпасів.

Чиновники також ствердили, що список сформують упродовж вихідних, тож вартість пакета допомоги та його зміст можуть змінитися.

"Також планувалося включити високоточні авіаційні боєприпаси та переправно-мостове обладнання, які Україна використовуватиме для штурму російських позицій, ремонтно-евакуаційні машини для допомоги виведеній з ладу важкій техніці, наприклад, танкам, і додаткові снаряди для системи протиповітряної оборони NASAMS, які США і союзники надали Києву", - мовиться в тексті журналістів