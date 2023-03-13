Україна стала третім за величиною імпортером зброї у світі торік, - SIPRI
Завдяки військовій допомозі Сполучених Штатів Америки та європейських країн після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Україна стала третім імпортером зброї у світі
Про це інформує Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI).
"Завдяки військовій допомозі з боку США та багатьох європейських держав після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Україна стала третім найбільшим імпортером основних видів озброєнь у 2022 році (після Катару та Індії) і 14-м найбільшим імпортером за 2018–2022 роки", - пише відомство.
Повідомляється, що за п'ять років на Україну припало 2% світового імпорту озброєнь.
"Через побоювання, що постачання бойових літаків і ракет дальнього радіуса дії може призвести до подальшої ескалації війни в Україні, країни НАТО відхилили запити України на них у 2022 році. Водночас вони постачали таку зброю іншим державам, залученим до конфліктів, зокрема на Близькому Сході та в Південній Азії", - заявив старший науковий співробітник Програми SIPRI з питань передачі озброєнь Пітер Веземан.
З 1991 року до кінця 2021 року Україна імпортувала незначну кількість озброєння.
- Нагадаємо, пакет військової допомоги США Україні було оголошено 24 лютого – у першу річницю повномасштабного вторгнення РФ. У пакеті на загальну суму 2 мільярди доларів містяться додаткові безпілотні літальні апарати, обладнання для боротьби з БПЛА та засобами радіоелектронної боротьби, а також критичні запаси боєприпасів для артилерії та засобів високоточної стрільби.
- Загальний обсяг американської військової допомоги Україні з лютого 2022 року вже перевищив 30 мільярдів доларів.
- Сполучені Штати в п'ятницю, 3 березня, оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні в $400 млн, що складатиметься переважно з боєприпасів.
- Пентагон запросить $170 млрд на новий фінансовий рік для заміни боєприпасів, що постачаються в Україну, а також замовлення далекобійної зброї на випадок конфлікту з Китаєм.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.04
Купівля 38.04Продаж 38.78
-
EUR
Купівля 40.03Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе