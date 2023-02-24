Новий пакет допомоги Україні від США буде на суму $2 млрд, – ЗМІ

Про це з посиланням на власні джерела повідомили Bloomberg і CNN.

За інформацією, яку надало джерело для Bloomberg, пакет буде надано в рамках Ініціативи сприяння безпеці України. Ця ініціатива спрямована на фінансування контрактів із термінами постачання через кілька місяців або навіть років, аби забезпечити довгострокові потреби країни в безпеці, а не для негайного використання на полі бою.

Те саме стверджує CNN, посилаючись на офіційного представника США

"На відміну від комплектів зброї, які збираються безпосередньо зі складів зброї в США та можуть бути швидко доставлені в Україну, пакети USAI купуються або укладаються за контрактом у промисловості. Хоча допомога може зайняти набагато більше часу, щоб прибути в Україну, це також сигналізує про довгострокове зобов’язання надавати допомогу Києву в тому, що США бачать як затяжний конфлікт проти Росії", – пише видання.

За даними CNN, нове фінансування буде передбачено для закупівель і нових контрактів на обладнання для України, що включатиме, зокрема ракети HIMARS, 155-міліметрові артилерійські боєприпаси, кілька типів дронів, обладнання для протидії БПЛА, обладнання для розмінування, безпечного зв'язку, а також фінансування навчання й обслуговування техніки.