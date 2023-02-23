США анонсували новий пакет допомоги Україні та додаткові санкції проти РФ
Адміністрація США підготувала новий масштабний пакет допомоги Україні у сфері безпеки, економіки й енергетики, а також додаткові широкі санкції проти Росії й тих, хто допомагає їй продовжувати агресію проти України
Про це заявила в четвер під час пресбрифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Укріформ.
"Ми оголосимо про нову економічну, енергетичну та безпекову допомогу, щоби допомогти українцям надалі досягати успіху на полі бою, захистити свій народ від російської агресії та дозволити українському уряду надавати основні послуги, такі як електроенергія й тепло", - зауважила представниця адміністрації Байдена.
Вона також заявила, що США готові запровадити "широкі санкції проти ключових секторів, які приносять прибуток Путіну". За її словами, обмеження стосуватимуться російських банків, оборонної та технологічної промисловості РФ, а також суб’єктів у третіх країнах, які допомагають обійти запроваджені раніше обмеження проти Росії.
Очікуються, що офіційний Вашингтон зробить ці оголошення в п’ятницю, 24 лютого, у роковини початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.
"Як чітко заявив президент у Європі цього тижня, Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно",- наголосила Карін Жан-П’єр.
Крім того, речниця Білого дому повідомила, що в п’ятницю президент Байден візьме участь у віртуальній зустрічі з лідерами інших країн G7, а також з Президентом Зеленським. Вони скоординують спільні зусилля на підтримку України, а також щодо притягнення РФ до відповідальності за її війну.
"G7 стала опорою для нашої потужної та об’єднаної відповіді РФ", - підкреслила у цьому зв’язку представниця адміністрації Байдена.
- Нагадаємо, також завтра про новий пакет санкцій проти Росії планує повідомити ЄС, проте станом на вечір 23 лютого, поки не вдалося погодити один принциповий пункт з переліку.
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