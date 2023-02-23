Члени ЄС вчергове не змогли узгодити 10 пакет санкцій проти РФ, – журналіст Йозвяк

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

Журналіст зазначив, що перемовини продовжаться завтра, о 10 ранку.

"Послам ЄС сьогодні знову не вдалося узгодити новий пакет санкцій щодо Росії. Засідання продовжиться завтра о 10 ранку", - йдеться у повідомленні.