Члени ЄС вчергове не змогли узгодити 10 пакет санкцій проти РФ, – журналіст Йозвяк
Представникам ЄС не вдалося узгодити 10 пакет санкцій проти РФ, що має бути приуроченим до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну
Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.
Журналіст зазначив, що перемовини продовжаться завтра, о 10 ранку.
"Послам ЄС сьогодні знову не вдалося узгодити новий пакет санкцій щодо Росії. Засідання продовжиться завтра о 10 ранку", - йдеться у повідомленні.
- Раніше Йозвяк зазначив, що Євросоюз продовжить антиросійські обмеження на пів року. Із санкційного списку на вимогу Угорщини нікого не виключатимуть.
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