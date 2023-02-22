ЄС продовжить санкції проти Росії на пів року, – журналіст Йозвяк
Євросоюз продовжить антиросійські обмеження на пів року. Із санкційного списку на вимогу Угорщини нікого не виключатимуть
Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.
"В Угорщині відступили. Знову. Спочатку були переговори про дев'ятьох людей (яких вимагали виключити з санкційного списку, – ред.). Потім про чотирьох. Учора – про двох. Сьогодні: угода без виключень зі списку, але продовження тільки на шість місяців, а не на дев'ять чи 12 місяців, як просили багато інших країн-членів ЄС", - написав він.
Раніше в Politico повідомляли, що Угорщина зажадала виключити із санкційного списку чотирьох росіян, інакше вона заблокує продовження обмежень проти РФ.
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