Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

"В Угорщині відступили. Знову. Спочатку були переговори про дев'ятьох людей (яких вимагали виключити з санкційного списку, – ред.). Потім про чотирьох. Учора – про двох. Сьогодні: угода без виключень зі списку, але продовження тільки на шість місяців, а не на дев'ять чи 12 місяців, як просили багато інших країн-членів ЄС", - написав він.

Раніше в Politico повідомляли, що Угорщина зажадала виключити із санкційного списку чотирьох росіян, інакше вона заблокує продовження обмежень проти РФ.