Про це повідомили в Пентагоні.

До пакету допомоги, який оцінюють у 460 мільйонів доларів, входять боєприпаси для наданих США HIMARS і гаубиць, які Україна використовує для захисту своєї країни, а також більше Javelin, протитанкових систем і радарів повітряного спостереження.

Зокрема, пакет включає:

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;

додаткові мінометні снаряди калібру 120 мм;

чотири радіолокаційні системи повітряного спостереження;

додаткові протитанкові комплекси Javelin;

приблизно 2000 протитанкових ракет;

4 машини групи вогневої підтримки піхоти Bradley;

2 тактичні автомобілі для підйому техніки;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

підривні боєприпаси;

прилади нічного бачення;

тактичні захищені системи зв'язку;

медичні засоби;

запчастини й інше польове обладнання.

"Щоб задовольнити нові потреби України на полі бою, Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні основні засоби", – зазначено в повідомленні Пентагону.