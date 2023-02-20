Чотири Bradley, боєприпаси до HIMARS, артснаряди, Javelin: США оголосили про пакет безпекової допомоги Україні на $460 млн
Адміністрація Джо Байдена в понеділок, 20 лютого, оголосила про пакет додаткової безпекової допомоги Україні
Про це повідомили в Пентагоні.
До пакету допомоги, який оцінюють у 460 мільйонів доларів, входять боєприпаси для наданих США HIMARS і гаубиць, які Україна використовує для захисту своєї країни, а також більше Javelin, протитанкових систем і радарів повітряного спостереження.
Зокрема, пакет включає:
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;
- додаткові мінометні снаряди калібру 120 мм;
- чотири радіолокаційні системи повітряного спостереження;
- додаткові протитанкові комплекси Javelin;
- приблизно 2000 протитанкових ракет;
- 4 машини групи вогневої підтримки піхоти Bradley;
- 2 тактичні автомобілі для підйому техніки;
- протипіхотні боєприпаси Claymore;
- підривні боєприпаси;
- прилади нічного бачення;
- тактичні захищені системи зв'язку;
- медичні засоби;
- запчастини й інше польове обладнання.
"Щоб задовольнити нові потреби України на полі бою, Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні основні засоби", – зазначено в повідомленні Пентагону.
- У понеділок, 20 лютого, президент США прибув до Києва з неанонсованим візитом. Видання Rolling Stone повідомляло, що Джо Байдену пропонували зустріч з його українським колегою Володимиром Зеленським на кордоні з Польщею або у Львові, але він вибрав Київ.
- За даними AP, незадовго до візиту президента США до Києва американська сторона попередила Росію про неприпустимість провокацій
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