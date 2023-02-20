Про це повідомляє AP.

"Хоча західні зенітно-ракетні системи зміцнили оборону України, цей візит став рідкісним випадком, коли президент США відвідував зону конфлікту, де США чи їхні союзники не контролювали повітряний простір. Білий дім не вдавався в подробиці, але сказав, що "базове спілкування з росіянами відбулося для забезпечення розв’язання конфлікту" незадовго до візиту Байдена, намагаючись уникнути будь-яких прорахунків, які могли би привести дві ядерні країни до прямого конфлікту", - пише видання.

Журналісти нагадали, що Збройні сили США не присутні в Україні, окрім невеликого загону морських піхотинців, які охороняють посольство в Києві, що ускладнило візит Байдена.

За даними ЗМІ, поки Байден був в Україні, з повітряного простору Польщі за Києвом стежили американські літаки-розвідники.

Як пише видання, Байден провів в українській столиці більше п'яти годин, зустрівшись із Зеленським у Маріїнському палаці, вшанувавши загиблих воїнів України та зустрівшись із співробітниками посольства США в охопленій війною країні.