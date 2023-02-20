Незадовго до візиту Байдена до Києва США попередили Росію про неприпустимість провокацій
Незадовго до візиту президента США Джо Байдена до Києва, який відбувся 20 лютого, американська сторона попередила Росію про неприпустимість провокацій
Про це повідомляє AP.
"Хоча західні зенітно-ракетні системи зміцнили оборону України, цей візит став рідкісним випадком, коли президент США відвідував зону конфлікту, де США чи їхні союзники не контролювали повітряний простір. Білий дім не вдавався в подробиці, але сказав, що "базове спілкування з росіянами відбулося для забезпечення розв’язання конфлікту" незадовго до візиту Байдена, намагаючись уникнути будь-яких прорахунків, які могли би привести дві ядерні країни до прямого конфлікту", - пише видання.
Журналісти нагадали, що Збройні сили США не присутні в Україні, окрім невеликого загону морських піхотинців, які охороняють посольство в Києві, що ускладнило візит Байдена.
За даними ЗМІ, поки Байден був в Україні, з повітряного простору Польщі за Києвом стежили американські літаки-розвідники.
Як пише видання, Байден провів в українській столиці більше п'яти годин, зустрівшись із Зеленським у Маріїнському палаці, вшанувавши загиблих воїнів України та зустрівшись із співробітниками посольства США в охопленій війною країні.
- На Алеї сміливості в Києві встановили пам'ятну табличку Джо Байдену – на знак вдячності за допомогу Україні.
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