Про це пише Rolling Stone.

"Байдену було представлено низку планів цієї поїздки в Україну... Одна з ідей передбачала зустріч між Байденом і Зеленським у невідомому місці на польсько-українському кордоні", - зазначає видання з посиланням на висопоставленого американського чиновника.

Також була пропозиція провести зустріч у Львові, куди теж прилітали російські ракети, але яке "залишається відносно безпечним у порівнянні з важкими боями на східному фронті".

Однак Байден сам вибрав для візиту українську столицю.

"Зрештою Байден вибрав Київ, місто, яке є символічним жестом рішучості України після того, як російські сили спробували та не змогли захопити столицю на початку війни минулого року", - пише ЗМІ.

Видання зазначає, що американський лідер запланував свій візит до Києва, аби продемонструвати солідарність із українським народом, який вступає в другий рік широкомасштабної війни з РФ.