Байдену пропонували зустріч із Зеленським на кордоні з Польщею або у Львові, але він вибрав Київ, - ЗМІ
Президентові США Джо Байдену пропонували зустріч із його українським колегою Володимиром Зеленським на кордоні з Польщею або у Львові, але він вибрав Київ
Про це пише Rolling Stone.
"Байдену було представлено низку планів цієї поїздки в Україну... Одна з ідей передбачала зустріч між Байденом і Зеленським у невідомому місці на польсько-українському кордоні", - зазначає видання з посиланням на висопоставленого американського чиновника.
Також була пропозиція провести зустріч у Львові, куди теж прилітали російські ракети, але яке "залишається відносно безпечним у порівнянні з важкими боями на східному фронті".
Однак Байден сам вибрав для візиту українську столицю.
"Зрештою Байден вибрав Київ, місто, яке є символічним жестом рішучості України після того, як російські сили спробували та не змогли захопити столицю на початку війни минулого року", - пише ЗМІ.
Видання зазначає, що американський лідер запланував свій візит до Києва, аби продемонструвати солідарність із українським народом, який вступає в другий рік широкомасштабної війни з РФ.
- Напередодні візиту президента США Джо Байдена до Києва, який відбувся 20 лютого, американська сторона попередила Росію про неприпустимість провокацій.
- На Алеї сміливості в Києві встановили пам'ятну табличку Джо Байдену – на знак вдячності за допомогу Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.34
Купівля 39.34Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.49Продаж 42.38
- Актуальне
- Важливе